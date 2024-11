Hansi Flick: "El partido es casi un 10 por el resultado y el juego"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró tras ganar al Bayern de Múnich por 4-1 en la Fase Liga de la 'Champions' que el partido fue de "casi un '10'" por el resultado, el juego y el lograr 3 puntos que cree que pueden ser muy importantes, en un duelo en el que superó a su exequipo si bien él prefiere centrarse en el "nuevo capítulo" que vive en su vida como feliz técnico 'culer'.

"El partiod es casi un '10' por el resultado y los 3 puntos... El partido ha sido genial, después del primer gol hemos tenido 15 minutos en los que nos ha costado pero es genial ver que el equipo se recupera. Tenemos un equipo joven, pero tenemos que llegar todo nuestro potencial e intentamos hacerlo en cada partido", comentó el técnico tras el partido.

Flick aseguró en la sala de prensa del feudo blaugrana en Montjuïc que empezar con un tempranero gol les facilitó las cosas. "Hemos empezado muy bien, hemos marcado el primer gol y luego hemos perdido el hilo, pero estoy orgulloso de cómo se ha recuperado el equipo. Era nuestro objetivo ganar el partido, esta 'Champions' no sabemos cómo terminará y era importante ganar y de tantos goles. Estoy muy orgulloso del equipo", se sinceró.

No obstante, cree que queda mucho para poder hablar de sueños como el volver a disputar hasta el final la 'Champions'. "Es demasiado pronto. Acabamos de empezar la temporada, estamos en mitad de un camino muy largo en Liga y 'Champions'. Nos hemos propuesto ir partido a partido, preparándonos así estamos bien", argumentó.

"Estamos muy orgullosos del partido y el resultado pero el Clásico será un partido complicado contra un equipo cuyo nombre es conocido en todo el mundo. Hoy hemos jugado con valentía, gran rendimiento y estoy muy contento. El equipo ha merecido ganar y se ha merecido la celebración tras el partido", reiteró.

A nivel personal, Flick aseguró que está "súper feliz" en Barcelona. "Creo que no hay que pensar en el pasado y sí vivir el presente. Tenemos un equipo muy joven, con una enorme calidad y excelentes futbolistas. Hemos visto que el equipo está preparado para jugar a gran intensidad 90 minutos y estamos recuperando jugadores, que todavía no están al cien por cien. Vamos paso a paso", auguró.

"Insisto, el pasado me interesa poco. En el Barça he abierto un nuevo capítulo en mi vida y soy muy feliz aquí, con la gente y con un equipo que es fantástico. Noto la calidez del aficionado en la calle, cuando se acercan a mí. Es algo precioso, lo disfruto mucho, pero es una enorme responsabilidad porque tenemos que darlo todo para seguir en este camino", comentó sobre qué sentía al ganar al Bayern que, con él como entrenador, le endosó un 2-8 al Barça hace unos años.

Y es que el alemán tiene claro que ahora es "muy feliz". "Me alegro por el equipo, por los aficionados, por el club. Debo decir que percibo un poco que se piensa demasiado en el pasado y lo que no funcionó, y es algo que no se puede cambiar. Estamos haciendo las cosas bien y espero continuar haciéndolo así. Lo más importante es trabajar en lo que queremos hacer y tengo un cuerpo técnico y un equipo que confía en este camino que hemos empezado bien y por el que llegaremos a buen término", se sinceró.

Preguntado por la actuación de Raphinha, que ejerció de capitán y marcó un 'hat-trick' en su partido 100 con el Barça, aseguró que para él es "un muy buen ejemplo" de cómo funciona el equipo. "Lo da todo en los entrenamientos y en los partidos, juega con mucha intensidad. Es muy importante para nosotros, porque también presiona. Y hoy hemos visto que tiene gol, está preparado para todo y ha hecho un excelente partido. Las características de Raphinha nos vienen muy bien. Pero debe destacar de nuevo que todo el equipo tiene una gran calidad", destacó.

De cara al sábado y al Clásico contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, aseguró que el equipo está dispuesto a ganar y a reforzar el liderato en LaLiga EA Sports. "Vamos a Madrid tras ganar dos partidos y da confianza. Tenemos un día menos de recuperación pero es un Clásico y estaremos preparados para jugarlo", aseguró.