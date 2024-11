Bruno Génésio: "No creo que el partido se pueda resumir solo por el penalti"

El entrenador del LOSC Lille, Bruno Génésio, ha negado este miércoles que su victoria por 1-3 frente al Atlético de Madrid, en la jornada 3 de la fase de liga en la Champions League, se tenga que "resumir solo por el penalti" polémico a favor de su equipo y que ha originado el 1-2.

"No he vuelto a ver las imágenes, así que no puedo hablar de ello. Pero no creo que el partido se pueda resumir solo por esto, creo que por todo el partido merecimos la victoria", indicó Génésio en la sala de prensa del Riyadh Air Metropolitano. "Hay que reconocer cuando un equipo es mejor y creo que hemos sido mejores que ellos", apostilló.

"Hemos tenido un inicio complicado por nuestra culpa porque encajamos un gol que se podía haber evitado. No echo la culpa a Ousmane [Touré] porque es joven y ha podido levantarse de ese error, y quiero felicitarlo por ello. Hemos sufrido en la primera parte, pero en los últimos 15 minutos hemos construido, hemos estado mejor desde atrás y hemos podido poner en peligro a un buen equipo como el Atlético", dijo.

Pese a ir 1-0 abajo después del primer acto, el técnico del Lille tenía fe. "En el descanso estaba bastante confiado y les he dicho que siguieran como lo estaban haciendo, por supuesto no encajar un segundo gol y seguir como estaban jugando al final de la primera parte, y sabíamos que tendríamos ocasiones para empatar", explicó.

Luego elogió a sus pupilos. "Todos han sido decisivos, los que han salido desde el banquillo pero también los demás, los que han empezado el partido. Tengo un muy buen grupo, en términos de mentalidad y también de calidad, son muy competitivos", destacó sobre su plantilla.

"En el fútbol, la suerte no existe, hay que provocarla e ir a por ella. Hemos hecho lo que teníamos que hacer y ahora hay que recuperar porque ahora tenemos el derbi el próximo sábado. Por esta gente tan inteligente que ha hecho el calendario, tenemos el sábado nuestro partido más importante", aludió al próximo duelo contra el RC Lens.

En este sentido, reiteró su queja por lo que él entiende como un sobrecargado calendario de partidos a lo largo de la temporada. "Aunque quieran, no me van a callar con este tema. Creo que la gente que se dedica el fútbol debería hacer los calendarios", aseguró al respecto.

Gracias a este triunfo en el Metropolitano, Génésio puede presumir de haber vencido a equipos entreandos por Ancelotti, Guardiola, Mourinho y ahora Simeone. "Eso da valor a nuestro trabajo, pero siempre digo que yo no soy quien gana a Ancelotti, a Guardiola, a Mourinho o a Simeone; es el equipo, no solo soy yo. Cuando tenemos jugadores en los que confiamos y que lo dan todo, nos permite tener este tipo de actuaciones", señaló.

"Solemos decir que los grandes partidos cambian un poco a los jugadores, mentalmente para éste nos preparamos de manera distinta y me gustaría seguir de este modo. Desde el pasado viernes creía que lo podíamos hacer mucho mejor en el juego y también defensivamente, hemos aplicado bien lo que queríamos hacer defensivamente y también con lo que queríamos hacer con el balón", concluyó Génésio en su rueda de prensa.