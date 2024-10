Mandi: "Nos da muchísima confianza haber ganado al Real Madrid"

Madrid, 22 oct (EFE).- Aissa Mandi, defensa del Lille, dijo este martes que su equipo tiene "muchísima confianza" tras el triunfo en la anterior jornada de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, antes de su visita de este miércoles al Atlético de Madrid, "un equipo muy fuerte", y Antoine Griezmann, al que resaltó como una "leyenda" y un "gran jugador".

"Nos da muchísima confianza ganar al Real Madrid, probablemente el mejor equipo de Europa. Ya pensamos en otras cosas, analizamos este partido, lo que se hizo bien y lo que se hizo un poco peor", expresó en la rueda de prensa en el estadio Metropolitano.

"Para los futbolistas siempre la confianza es primordial. Estamos bastante bien en Champions. También estamos bien en la liga francesa. El equipo está bien. Queremos guardar esa confianza para este miércoles", abundó el central, que miró hacia adelante: "El Real Madrid ya lo ganamos, es pasado y tenemos que pensar en otras cosas".

"Son dos estilos de juego bastante diferentes. Ya no pensamos nada más en el Real Madrid. Estamos focalizados en el encuentro de mañana para hacer un buen partido", contó Mandi, que destacó a Antoine Griezmann: "Conozco sus cualidades. He jugado muchísimas veces contra él, he aprendido mucho de este jugador. Es una leyenda. Le quieren mucho aquí. Un gran jugador".

"Yo creo que ya todo el mundo sabe a qué juega el Atlético de Madrid. Es un equipo muy fuerte, con un entrenador especial, que se siempre se deja la piel en el campo. Hemos tenido al cuerpo técnico para analizar este rival y estamos trabajando para el partido", repasó. EFE