El Barça puede terminar en 4 días con dos 'verdugos' como Bayern y Real Madrid

El FC Barcelona está en su primera 'semana grande' de la temporada 2024/25 ya que se mide este miércoles al Bayern de Múnich en la Liga de Campeones, en Montjuïc, y al Real Madrid en LaLiga EA Sports el sábado, en el Santiago Bernabéu, además de verse las caras de nuevo con el RCD Espanyol el siguiente domingo 3 de noviembre en el primer derbi tras el regreso a la élite de los 'Pericos'.

Con un buen arranque de temporada, el FC Barcelona está en buen momento para afrontar este doble duelo contra dos 'verdugos' como son el Bayern de Múnich, en Europa, y el Real Madrid en LaLiga. Los primeros porque le tienen comida la moral a base de goleadas y los segundos porque en los últimos Clásicos se imponen y, además, apartaron del trono liguero al equipo catalán.

Para empezar esta semana, el Bayern visita el Estadi Olímpic Lluís Companys este miércoles, y lo hace invicto en la 'Champions' y líder de la Bundesliga. Hay mucho más en juego que los 3 puntos porque el Barça quiere recuperarse ya de las derrotas abultadas sufridas ante los bávaros. Sin duda, la más recordada es la del infame y famoso 2-8 con Hansi Flick, ahora 'salvador culer', como técnico bávaro.

Ahora Flick puede de algún modo pedir perdón a su actual afición si logra que su equipo gane de una vez por todas a los alemanes. Pero la herida es profunda y dolorosa, ya que el Barça no gana al Bayern de Múnich desde 2015, cuando les eliminó en semifinales de camino a la 'Champions' que, con Luis Enrique Martínez en el banquillo, ganaron por última vez, en Berlín.

Desde entonces, seis duelos entre Barça y Bayern saldados con seis triunfos para los alemanes. Además, el Barça ha anotado 4 goles y ha encajado 22 tantos en esos duelos y, en los últimos cuatro choques, tras ese 2-8, el balance es de 0-11 para el Bayern. Sin duda, el gran 'coco' y verdugo del Barça en los últimos años, así que las ganas de revertir esta situación están a flor de piel y, además, podrían hacerlo usando al comodín de Flick.

Pase lo que pase ante el temible Bayern, al Barça le esperará a la vuelta de la esquina, apenas cuatro días después, la siempre emocionante y complicada visita al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, en un Clásico al que llegan ambos más igualados que en el pasado reciente. Tanto que en LaLiga el Barça es líder con apenas 3 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, segundo, y en función de lo que pase en Chamartín podría cambiar la clasificación.

No obstante, el Real Madrid no es tan ogro para el Barça como lo es el Bayern. No lo es porque, en cuanto a Clásicos de Liga disputados en Madrid, el Barça es cierto que lleva dos derrotas seguidas pero antes había ganado casi con más facilidad que en partidos como local, con cuatro victorias seguidas entre 2015 y 2019, siendo la última en 2022.

Si se mira al cómputo global de competiciones, en partidos disputados en Barcelona, Madrid o terreno neutral --las Supercopas--, sí que el equipo blanco lleva cuatro victorias consecutivas y de ahí que el Barça quiera y necesite cortar esa mala racha. El 3-2 del Bernabéu en Liga, el 4-1 en la final de la Supercopa, el 1-2 en Barcelona de la última Liga y el 0-4 en la vuelta de semifinales de Copa son esas últimas derrotas ante el eterno rival a las que quieren poner fin.

Hansi Flick quiere ir partido a partido. Pero lo cierto es que la semana promete emociones, buenas o malas. Argumentos hay de sobra en Barcelona para darlo todo y no dejar nada en la cuneta para poner fin a dos malas rachas de entidad ante dos 'verdugos' que, por su parte, buscarán dos victorias que les enroque como los dos grandes rivales del momento del FC Barcelona. Una semana grande que será clave para el futuro inmediato del proyecto blaugrana.