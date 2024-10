Terreros: "El archivo de la denuncia es un alivio para mí. El CSD no me ha llamado"

Madrid, 21 oct (EFE).- El exdirector de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), José Luis Terreros, aseguró a EFE que el archivo por la Fiscalía de Madrid de la denuncia presentada en su contra por el Consejo Superior de Deportes (CSD) "es un alivio" y lamentó que desde ese organismo no hayan hablado con él en todo el proceso.

"Es un alivio para mí, para mi carrera y para la gente que me conoce. No solo me han cesado a mí, sino a todo el equipo directivo de la Comisión. Ni el secretario de Estado ni la ministra han cruzado una palabra conmigo en todo el proceso. Durante siete años me he reunido con los cinco secretarios de Estado que ha habido antes", afirmó Terreros, que dirigió la CELAD desde 2017.

El archivo de la Fiscalía de Madrid ha cerrado el caso que llevó al cese de Terreros el pasado 26 de enero por parte del Consejo Rector de la CELAD, después de que el CSD presentara días antes a la Fiscalía General del Estado el resultado de una investigación sobre "presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos y en el control y sanción del dopaje", junto a informes sobre la praxis de su director.

La investigación del CSD se inició por la denuncia de una funcionaria de la Comisión, que, según Terreros, ya había presentado denuncias anteriormente en el ministerio de Cultura, cuando el deporte dependía de este.

"Hizo multitud de denuncias, estaban hasta el gorro y me dijeron que la abriera un expediente, pero justo entonces cambiaron la adscprición del Deporte al ministerio de Educación y los nuevos responsables en vez de preguntarme a mí, como haría gente con sentido común, lo tomaron como si esto fuera cierto. Pedí hablar con el secretario de Estado, pero no me llamaron. Luego el jefe de gabinete me llamó para pedirme la dimisión. Dije que no iba a dimitir y que iba a defenderme hasta el final como he hecho", indicó

Terreros, ahora jubilado, cuestionó también la actuación de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y del Comité Olímpico Español (COE) y sus responsables en esta crisis y sus afirmaciones sobre incumplimientos de la CELAD, a siete meses de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024.

"La AMA hasta 2015 era signataria de su propio Código, pero a partir de 2021 no y yo estaba en contra de esto. Dijeron que no cumplíamos cuando en enero estábamos al 0% de los tres tipos de incumplimientos que hay -normales, graves y críticos-. Montaron un escándalo. No entiendo que me hayan puesto de esta manera", agregó.

Terreros negó antes de ser cesado haber pagado controles irregulares durante 5 años, así como haber utilizado "métodos" para no sancionar resultados adversos y mantener "suspendidos" indebidamente Pasaportes Biológicos de Deportistas, como señalaban las denuncias en su contra.

"El Tribunal de Cuentas ha dicho que está todo bien y todos los controles se han hecho igual, si hacía falta con dos agentes de control y si no con uno. La Comisión es un sitio de batalla y su director ya se ha visto amenazado otras veces en los tribunales. La Comisión necesita una vuelta completa, en legislación, en presupuesto y en personal", concluyó.

Tras el cese de José Luis Terreros a finales de enero, Silvia Calzón asumió la dirección de la CELAD después de haber sido secretaria de Estado de Sanidad entre agosto de 2020 y noviembre de 2023.

Calzón estuvo en el cargo hasta el último 24 de septiembre, cuando fue nombrada directora del Departamento de Atención y Respuesta a la Ciudadanía del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. El nuevo director es Carlos Peralta, nadador olímpico en Río 2016, que desde el pasado abril estaba al frente del departamento de Políticas de Prevención del Dopaje. EFE