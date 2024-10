Paola Olmedo aclara con una gran sonrisa si ha encontrado el amor tras su separación de José María Almoguera

Paola Olmedo y José María Almoguera podrían haber recuperado la ilusión en el amor seis meses después de anunciar su separación y tras dejar claro -cada uno por su cuenta- que no hay posibilidades de reconciliación, ambos se convierten en noticia por sus nuevos amores.

Mientras 'TardeAR' ha revelado que el hijo de Carmen Borrego ha hecho una escapada a las Islas Canarias con la chica con la que fue pillado en actitud apasionada por las calles de Madrid el pasado julio -protagonizando unas imágenes de alto voltaje en la playa que todavía no han visto la luz-, en 'Fiesta' han asegurado que su exmujer tampoco ha perdido el tiempo.

Según Silvia Taulés, Paola habría viajado recientemente a Ibiza con un misterioso hombre al que se referiría todo el tiempo como "cari" y con el que se habría mostrado de lo más cariñosa durante sus vacaciones en la isla pitiusa.

Una información que la exmujer de José María ha desmentido ante las cámaras de Europa Press sin poder contener la risa: "Me parto, me río. Mi cari es una de mis mejores amigas y por eso me río pero vamos que... Yo en principio estoy bien". "No lo necesito ni lo echo de menos" ha confesado cuando le hemos preguntado si tiene ganas de volver a enamorarse, dejando claro que "algún día, pero todavía no lo he encontrado. Estoy muy bien, muy tranquila y realmente ya no hay qué inventarse".

"Pero vamos, me río de eso, no hay nada que se pueda sacar porque no existe esa historia" ha afirmado rotunda sin dejar de sonreír. "Fui con mis amigas de viaje. Son mis amigos, somos un grupo grande en Ibiza entonces me hace gracia pero no puede haber nada porque no he estado con nadie especial. Mis amigas son mis caris" ha insistido.

Indiferente, Paola ha asegurado que no sabe si su exmarido ha encontrado de nuevo el amor, pero sí ha aclarado que "mientras mi hijo esté bien no tengo ningún problema con nada".

Y tanto es así que se ha desmarcado de la posibilidad de que Carmen Borrego vuelva a ejercer de abuela: "Eso lo no sé, eso es con su hijo, no lo sé" ha afirmado conciliadora, dejando entrever que le parece bien que la colaboradora pueda disfrutar de nuevo de su nieto después de meses sin ver al pequeño.