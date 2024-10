Kovac admite que cometió "un error" con Müller en el Bayern

Berlín, 21 oct (EFE).- El extécnico del Bayern Múnich Niko Kovac ha reconocido que cometió "un error" con el delantero alemán Thomas Müller durante su periplo en el cuadro bávaro, en el que el emblemático jugador dejó de contar en las alineaciones titulares para el croata.

En declaraciones a la cadena Sky Sport, el balcánico manifestó que, "desde la perspectiva actual", Müller "debería haber jugado mucho más entonces" y que se equivocó al afirmar en su momento, cuando dirigía al equipo alemán, que "seguramente tendría sus minutos si fuera necesario".

"Desde mi punto de vista actual, ya no habría hecho eso. Quería decir: si las cosas no salen bien, definitivamente saldrá. No era el último recurso; si no queda nadie, jugará. Ese fue mi error", explicó Kovac.

El croata reveló que tenía el encargo del club de que "había que reconstruir" al equipo para "impulsar el relevo generacional", por lo que optó por aquella decisión.

No obstante, el exentrenador del Bayern calificó a Müller una "figura de identificación" del club. "Él es el Bayern Múnich. Es como Lothar Matthäus, Bastian Schweinsteiger, Oliver Kahn o Manuel Neuer. Si lo retienen y luego lo integran en el club después del fútbol, seguramente lo hará bien", concluyó Kovac. EFE