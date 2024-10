El otro trabajo de Tim Cook, de Apple: sacar a Nike de la crisis

(Bloomberg) -- Una nueva línea de iPad no era lo único en lo que pensaba Tim Cook cuando presentó las tablets desde la sede de Apple Inc. en California en mayo. La pista estaba en sus pies: un par de zapatillas únicas diseñadas en un iPad solo para Cook, por Nike Inc.

Cook, director ejecutivo de Apple y el miembro más antiguo de la junta directiva de Nike, estaba ayudando a guiar al cofundador Phil Knight y al presidente ejecutivo, Mark Parker, a salir del año más difícil que ha enfrentado la mayor empresa de ropa deportiva del mundo desde que se incorporó en 2005. Dos meses antes del lanzamiento del nuevo iPad, Nike advirtió que las ventas caerían ante la disminución de la demanda de sus zapatillas debido a la competencia de marcas emergentes. Durante el primer semestre de este año, las oficinas del fabricante de calzado se vieron afectadas por despidos.

Meses después del lanzamiento del iPad, Cook ayudó a asesorar sobre la gestión de un cambio de liderazgo. John Donahoe, el antiguo jefe de eBay Inc. al que Cook había apoyado para el máximo cargo de Nike, se retiró tras solo cuatro años en el puesto. Cook luego ayudó a conseguir que Elliott Hill, un veterano de Nike que salió de su retiro, fuera el nuevo CEO de la empresa.

En los últimos 19 años, Cook se ha ganado un lugar como uno de los asesores externos más cercanos de Nike y es el principal director independiente de la empresa. Durante su mandato, ha asesorado en temas que van desde China a las operaciones de tecnología y el nombramiento de nuevos ejecutivos clave, de acuerdo con empleados actuales y anteriores de Nike y Apple, que declinaron ser identificados por tratarse de asuntos corporativos delicados.

Ahora Cook, a través de su cargo de director, está ayudando a Nike a superar la mayor turbulencia en décadas. Las ventas cayeron un 10% el trimestre pasado y la compañía retiró sus proyecciones para el año, con la esperanza de hacer borrón y cuenta nueva para Hill. Aplazó un día del inversionista programado para noviembre para darle más tiempo al nuevo CEO para diseñar una estrategia de recuperación, que Cook y sus colegas de la junta directiva tendrán que aprobar.

Cuando Cook se incorporó a la junta directiva de Nike en 2005, aún era director de operaciones de Apple y mano derecha de Steve Jobs. En aquel momento, las dos empresas estaban a punto de concretar su primera alianza: la creación de un sensor podómetro colocado en la suela de las zapatillas Nike que enviaría los datos de actividad física a un iPod. Knight estaba encantado de recibirlo a él y a su experiencia tecnológica, y declaró que Cook era “un gran activo”.

Por aquel entonces, Apple acababa de iniciar el desarrollo formal del iPhone y estaba a punto de convertirse en el gigante que es hoy. Como director de operaciones, Cook estaba a cargo de las relaciones de Apple con socios y proveedores, la división Mac, el servicio de atención al cliente y, con Jobs entrando y saliendo de licencias médicas, las operaciones diarias de la empresa. Jobs dimitió en agosto de 2011 y Cook fue nombrado director ejecutivo.

En 2016, Knight, que entonces rondaba los 70 años, se retiró como presidente de Nike y cedió el puesto a Parker, diseñador de calzado y miembro de toda la vida de la empresa. Cook se involucró entonces más como principal director independiente, y actualmente es el presidente del comité de compensación de la empresa.

En la actualidad, Apple y Nike colaboran estrechamente en el desarrollo del Apple Watch y ambos venden modelos de marca compartida desde 2016 que cuentan con correas y esferas exclusivas. Nike también ofrece su propio conjunto de funciones de fitness que los usuarios del Apple Watch pueden instalar en sus dispositivos. Antes del debut del smartwatch de Apple, Cook era conocido como usuario de FuelBand, un precursor desarrollado por Nike de los actuales wearables más formidables que se dejó de fabricar meses antes de la presentación del Apple Watch en 2014.

A medida que Cook ascendía en su carrera, él y Knight se acercaban cada vez más. En una charla en Stanford, Knight calificó a Cook como un “gran líder colaborador”. También escribió un perfil de Cook en la lista Time 100 de 2021, en el que decía que el CEO de Apple es “capaz de pensar táctica y estratégicamente en una industria muy diferente a la suya”. Años más tarde, Cook recomendó casualmente las memorias de Knight, Shoe Dog, a la estrella del pop Dua Lipa en su pódcast.

Nike había sido una empresa estable y en crecimiento durante la mayor parte del mandato de Cook en la junta directiva, y los cambios de liderazgo eran poco frecuentes. Todo eso cambió en 2019, cuando decepcionantes resultados financieros y una serie de acusaciones de acoso sexual contra subordinados de Parker trastocaron el mandato del entonces director ejecutivo. Parker no fue implicado y hoy es presidente ejecutivo.

En un esfuerzo por modernizar las operaciones de comercio electrónico, Nike eligió a Donahoe como nuevo director ejecutivo. El exlíder de eBay tenía una relación de décadas con Knight, pero también recurrió a Cook como aliado. El director ejecutivo de Apple asesoró a Donahoe sobre cómo tratar con inversionistas activistas como Carl Icahn y Elon Musk en eBay hace una década. En Nike, Donahoe se refirió a Cook como un mentor y una caja de resonancia.

La presencia de Cook era percibida por los empleados de la sede mundial de Nike en Beaverton, Oregon, quienes dijeron que el CEO de Apple ocasionalmente hacía sugerencias de diseño para las tiendas minoristas y alentaba a la compañía a centrarse en los productos principales y no saturar el mercado. Eso está en línea con la estrategia a largo plazo de Apple tanto con Jobs como con Cook. Como era de esperar, Cook también opinaba sobre los esfuerzos dentro de las operaciones de tecnología en línea de Nike.

A lo largo de 2021 y 2022, Nike se topó con controversias en China en las que Cook tenía cierta experiencia, dado que China es la base de la cadena de suministro de Apple y uno de sus mercados más importantes. Cook ha tenido que lidiar con una buena cantidad de controversias en la región, que abarcan desde las condiciones de los proveedores hasta supuestas violaciones de las leyes laborales.

Mientras Nike invertía en renovar su ecosistema digital en China, incluidas su tienda en línea, apps y applets en WeChat, los ejecutivos de la división tecnológica de Nike citaban a menudo la estrategia de Cook de cumplir la ley en las regiones en las que opera.

El mes pasado, cuando llegó el momento de evaluar a los candidatos a CEO, Hill obtuvo el apoyo de Cook. Un antiguo pasante que se abrió camino en el organigrama de Nike durante tres décadas salió de su jubilación y ahora está al mando, algo que encaja con la estrategia de Cook en Apple de mantener el mayor tiempo posible a ejecutivos expertos en la cultura de la empresa. Knight agradeció a Cook por sus esfuerzos.

