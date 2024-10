Apollo ve más posibilidades de que la Fed mantenga las tasas en noviembre

(Bloomberg) -- Las posibilidades de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés sin cambios en noviembre aumentan a medida que la economía estadounidense avanza, según Torsten Slok, economista jefe de Apollo Management.

En opinión de Slok, hay muchas razones que explican la solidez de la economía estadounidense. Una Reserva Federal moderada, precios elevados de las acciones y la vivienda, diferenciales de crédito estrechos y una financiación empresarial “muy abierta” tanto en el mercado público como en el privado son algunas de ellas.

“La conclusión es que la expansión continúa”, escribió en una nota de investigación fechada el sábado, destacando que la Fed de Atlanta estima actualmente un crecimiento del PIB del 3,4% en el tercer trimestre. En su opinión, EE.UU. se mantiene en una trayectoria de no aterrizaje, en la que la economía sigue creciendo y la inflación se reactiva.

La opinión de Slok parece estar ganando credibilidad en Wall Street, así como entre algunos responsables de la política monetaria. La presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, quiere que el banco central actúe con cautela, según declaró el lunes en un acto.

El economista jefe de Apollo señaló “10 vientos de cola” para la economía estadounidense, que “están aumentando la probabilidad de que la Fed tenga que dar marcha atrás en su reunión de noviembre” y hacer una pausa en su régimen de recorte de tasas.

Las previsiones del banco central de septiembre revelaban dos recortes más para este año, después de la reducción de 50 puntos básicos realizada en su última reunión, que situó la tasa objetivo entre 4,75% y 5%.

Los operadores de swaps prevén una relajación monetaria de 21 puntos básicos para la reunión de la Fed de noviembre, por debajo de un cuarto de punto. Para las dos últimas reuniones de la Reserva Federal de este año, solo se prevén 42 puntos básicos de flexibilización, lo que aumenta la posibilidad de que el banco central se salte una reunión, una opinión que ha ganado terreno tras el sólido informe de empleo de septiembre.

El informe de empleo estadounidense de octubre se publicará el 1 de noviembre, antes de las elecciones estadounidenses y de una reunión de dos días de la Fed la semana siguiente.

A medida que los datos siguen sugiriendo una economía que coquetea con un escenario de “no aterrizaje”, el mercado de bonos ha experimentado un octubre difícil. El estallido de la contratación en septiembre llevó los rendimientos del Tesoro a niveles de finales de julio y el bono a 10 años se situaba el lunes en torno al 4,15%, ampliando un alza desde el 3,69% de principios de mes.

La preocupación por el gasto fiscal de EE.UU. potencia la liquidación. T. Rowe Price, por ejemplo, no descarta una prueba del 5% en los rendimientos a 10 años en los próximos seis meses, en medio de las crecientes expectativas de inflación y “recortes de tasas poco profundos de la Fed”.

Para Slok, de Apollo, los consumidores y las empresas se están beneficiando de haber “bloqueado las bajas tasas de interés” para el ciclo económico. Otros vientos de cola para la economía estadounidense incluyen el continuo apoyo del gasto público a través de las iniciativas de desarrollo económico del presidente Joe Biden, las leyes de chips y de Reducción de la Inflación, mientras que la “incertidumbre de las elecciones estadounidenses pronto quedará atrás”.

