Verstappen, sobre el incidente con Norris: "Dejaré que los comisarios decidan"

Redacción deportes, 20 oct (EFE).- El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que saca 57 puntos a Lando Norris (McLaren) tras el GP de los Estados Unidos, aseguró sobre el incidente en la vuelta 52 con el inglés en el que éste le pasó por fuera de la pista que dejará "que los comisarios decidan".

"Tengo mi opinión, pero no tengo por qué compartirla. Dejaré que los comisarios decidan. Aprenderemos mucho de la carrera y valoraremos todo", explicó Verstappen, quien sacó a Norris de la pista en la primera vuelta de la carrera y también en esa vuelta 52, cuando el inglés trataba de rebasarle.

Verstappen apuntó que fue "una carrera difícil" porque "no tenía el ritmo del sábado para poder atacar" y dijo que llegar al podio, que compartió con los pilotos de Ferrari -el monegasco- Charles Leclerc y -el español- Carlos Sainz "es un buen resultado".

"Tuve mucho subviraje, con problemas en las frenadas porque no podía frenar muy tarde y he intentado todo lo que he podido", concluyó Verstappen. EFE

crn/ism