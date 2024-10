Salir del pozo o hundirse todavía más

Valencia/Las Palmas de Gran Canaria, 20 oct (EFE).- El Valencia y Las Palmas, los dos últimos clasificados de la Primera División, cierran la décima jornada de Liga en Mestalla con un duelo por salir del pozo y que mide la llegada de Diego Martínez al banquillo del conjunto insular y la necesaria reacción del equipo valenciano.

El Valencia cuenta con la extraña sensación de estar en una zona que no merece, pero más por historia que no por calidad y recursos de una plantilla que se ha tenido que enfrentar a una plaga de lesiones y a un calendario infernal en los primeros encuentros de la Liga, al que no le cogió el pulso el equipo de un Luis Carrión fulminado tras la derrota ante el Celta.

Su salida y la llegada de Diego Martínez alterarán el análisis de Rubén Baraja, que vuelve a poder contar con su capitán y uno de sus principales referentes, José Luis Gayà, que se encargó de rebajar el 'soufflé' y advirtió de que su vuelta se dará de manera "progresiva" tras cinco meses lesionado, aunque el propio Baraja aseguró en la rueda de prensa que, "como todos, puede jugar" de inicio.

También podría volver a la titularidad el delantero madrileño Hugo Duro, quien durante esta semana se recuperó de unas molestias que le impidieron ser parte del amistoso que disputó el Valencia ante la selección mexicana hace ya una semana, aunque precisamente allí se reivindicó el ariete Dani Gómez, que anotó dos grandes tantos que supusieron el empate ante la tricolor.

Con Thierry presumiblemente como lateral izquierdo, las grandes dudas son, como de costumbre, el acompañante de Pepelu en el medio del campo y el mediapunta, aunque esa figura va ligada al esquema que planteará Baraja, que en Leganés cambió su inamovible 4-4-2 por un 5-4-1 que le dio seguridad defensiva.

"A mí me encanta comer ensaladilla rusa (en referencia al 4-4-2), comería todos los días, pero también algún día hay que comer tortilla (por el 5-4-1)", llegó a decir Baraja, por lo que la presencia de André Almeida o Javi Guerra en el once la disputan con el joven Yarek, el central que fue titular en Butarque junto a Cristhian Mosquera y César Tárrega.

La UD Las Palmas inicia en Mestalla la 'era Diego Martínez', en busca de un revulsivo con el entrenador gallego, sustituto de Luis Carrión tras el mal inicio de temporada.

El colista en solitario de la categoría aprovechó el parón en la competición para cambiar de inquilino en el banquillo e intentar la reacción antes de que las distancias con los rivales directos por la permanencia empiecen a ser preocupantes.

Martínez llega al banquillo insular con el reto de recuperar posiciones, a cinco puntos de la zona de salvación, y para ello tendrá que empezar por lograr una primera victoria que no solo se le resiste al equipo amarillo esta temporada, sino desde la anterior, cuando ganó precisamente al Valencia el 10 de febrero pasado (2-0).

El técnico vigués ha trabajado sigilosamente durante casi dos semanas sin revelar sus intenciones, aunque sí se conoce que recuperará a jugadores con peso en el equipo como el guardameta Jasper Cillessen -con pasado valencianista durante tres temporadas-, los defensas Scott McKenna y Mika Mármol, o el centrocampista y capitán Kirian Rodríguez.

Martínez reconoció que, por el contrario, otros jugadores no llegarán al partido, sin precisar nombres, aunque todo apunta a que serán Marvin Park y Sandro Ramírez quienes tendrán que esperar para reaparecer.

- Alineaciones probables:

Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Tárrega, Mosquera, Thierry; Diego López, Pepelu, Barrenechea, Rioja; André Almeida y Hugo Duro.

Las Palmas: Cillessen; Álex Suárez, McKenna, Mika Mármol, Álex Muñoz; Januzaj, Essugo, Kirian, Moleiro; Fábio Silva y McBurnie.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (comité extremeño)

VAR: Valentín Pizarro Gómez (comité madrileño).

Estadio: Mestalla.

Hora: 21.00

Puestos: Valencia (19º, 6 puntos); Las Palmas (20º, 3 puntos)

La clave: La reacción de Las Palmas a la llegada de Diego Martínez y la confianza de un Valencia agarrotado en muchos tramos del inicio liguero.

El dato: Diego Martínez no conoce la victoria en Mestalla y Rubén Baraja no sabe lo que es perder ante Las Palmas como local.

Las frases:

Rubén Baraja: "El escenario es el que es y ahora hay que sacarlo adelante"

Diego Martínez: "La plantilla necesita un click, un buen resultado".

VALENCIA:

Altas: José Luis Gayà.

Bajas: Mouctar Diakhaby, Rafa Mir y Jesús Vázquez (lesión).

Apercibidos: ninguno.

LAS PALMAS:

Altas: Cillessen, McKenna, Mika Mármol y Kirian.

Bajas: Marvin Park y Sandro.

Dudas: Ninguna.

Apercibidos: Ninguno. EFE

