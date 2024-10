Laura Ponte, horrorizada con la publicación de los audios del emérito

La polémica de los audios del Rey Juan Carlos con Bárbara Rey ha supuesto un auténtico huracán mediático porque nadie imaginaba que el emérito hablase de temas políticos o familiares con una 'amiga especial' por teléfono.

Hace unos días Laura Ponte atendía a la prensa y se le preguntaba por ello... mostrándose de lo más indignada por lo que estaba ocurriendo: "Me parece que se han cruzado los límites y que me parece una vergüenza. Y yo es que ya, si vamos a contar la verdad, contar la de todos, pero me parece una crueldad tremenda".

La modelo no ve bien que "una cosa íntima tuya" se haga pública de esa manera, pareciéndole "feo, sucio" y desvelando que le da "mucha pena", sobre todo porque "eso se retroalimenta y ahí estamos todos".

En definitiva, calificaba la publicación de los audios de "un horror" porque "las cosas de familia se quedan en familia y esas cosas, bueno... ya las vive uno, es decir, porqué hay que airearlas, es muy duro, me parece feo".

La exmujer de Beltrán Gómez Acebo también habló sobre cómo está la familia después de las pérdidas de hace unos meses: "Fue muy inesperado y muy duro. Además, dos personas muy vivas, muy disfrutonas, muy cariñosas, muy animadas, ha sido un palo... pero bueno, siguen. No están en cuerpo físico, pero siguen aquí, sí, cuidando y vigilando".