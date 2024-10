Hamás elegiría a sucesor cercano a Irán tras la muerte de Sinwar

(Bloomberg) -- Es probable que Hamás nombre a Khalil al-Hayya, quien reside en Catar, como sucesor del líder asesinado Yayha Sinwar, con lo que se acercaría más a Irán y daría a su principal aliado más influencia en la próxima fase de la guerra del grupo contra Israel.

Al-Hayya es un protegido de Ismail Haniyeh, predecesor de Sinwar, que se cree que fue asesinado por Israel en Teherán en julio. Ha liderado negociaciones indirectas con Israel sobre un alto al fuego en Gaza y la liberación de los rehenes secuestrados por Hamás durante los ataques del 7 de octubre del año pasado, que desencadenaron el conflicto actual.

Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

“El próximo líder provendrá casi con toda seguridad de la cúpula del movimiento en Doha”, escribieron Ghaith al-Omari y Neomi Neumann, investigador sénior e investigador visitante, respectivamente, del Washington Institute for Near East Policy. Al-Hayya “probablemente intentará continuar la senda de Sinwar tanto en el frente de guerra de Gaza como en la proximidad a Irán”, señalaron.

Al-Hayya pronunció un discurso televisado el viernes, en el que dio a entender que está asumiendo el liderazgo, al menos de manera interina. Prometió utilizar el asesinato de Sinwar perpetrado esta semana por Israel como motivación para seguir luchando, y dijo que los rehenes “no volverán a ustedes a menos que cese la agresión contra Gaza”. Israel debe retirarse de Gaza y los prisioneros palestinos en cárceles israelíes deben ser liberados, afirmó.

“Cumpliremos nuestro juramento contigo, Abu Ibrahim, y tu bandera no caerá”, dijo Al-Hayya, refiriéndose a Sinwar, como era conocido.

Aunque a Al-Hayya se le considera más un líder político, se le sigue considerando parte del mismo equipo militar con base en Gaza que colabora estrechamente con Irán y que ideó y ejecutó los atentados del 7 de octubre.

“Quienes lideran la batalla son miembros de esta facción que está cerca de Irán y se relaciona directamente con él”, señaló Hassan Abu Haniyeh, experto y comentarista sobre el Islam militante radicado en Jordania. Sostiene que Hamás podría optar por no nombrar inmediatamente a Al-Hayya como sucesor oficial para no ponerle un blanco en la espalda de inmediato.

Hamás ha estado combatiendo a Israel en Gaza desde los ataques del 7 de octubre en el sur del país, en los que murieron unas 1.200 personas. La campaña posterior de Israel ha cobrado más de 42.000 víctimas, según el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás, y ha devastado el territorio palestino.

La guerra se extendió recientemente al Líbano, donde Israel ha lanzado una ofensiva contra Hizbulá, otro grupo respaldado por Irán, después de un año de intercambio de disparos de cohetes a través de la frontera. Tanto Hamás como Hizbulá son considerados organizaciones terroristas por Estados Unidos y otros países.

Influencia de Irán

Según Jane Kinninmont, directora de política e impacto de la Red Europea de Liderazgo, la ascensión de Al-Hayya al puesto de dirigente podría ser aprovechada por Irán en su beneficio, sobre todo después de que tanto Hamás como Hizbulá —componentes clave del llamado eje de resistencia de Teherán— hayan recibido golpes demoledores de Israel.

Israel mató el mes pasado en Beirut al líder de Hizbulá, Hassan Nasrallah, junto con muchos otros altos cargos.

“Creo que, en general, la posición de Irán se está debilitando, pero Irán buscará las cartas que quiera jugar, así que es de suponer que querrá influir en cualquier negociación sobre los rehenes”, afirmó Kinninmont. “Hay muchos intentos de dar un giro a lo que está sucediendo”.

El presidente estadounidense, Joe Biden, y sus aliados occidentales intentan presentar la muerte de Sinwar como el fin de la guerra en Gaza, pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha prometido seguir luchando. Israel lleva mucho tiempo prometiendo desmantelar completamente Hamás y rescatar a todos los rehenes restantes, de los que se cree que unos 100 siguen vivos y en cautiverio.

“La misión que tenemos por delante aún no se ha completado”, dijo Netanyahu el jueves por la noche.

Aunque el asesinato de Sinwar en el sur de Gaza esta semana es sin duda un duro golpe para Hamás, el movimiento intentará convertir a su exlíder en un icono de la resistencia para reforzar su reclutamiento y su posición en la región, según han dicho expertos en Medio Oriente.

Según Kinninmont, la ubicación de Al-Hayya en Doha lo convertirá en un objetivo más difícil que Sinwar. “Tiene más sentido tener a alguien fuera”, dijo. “Supongo que hoy en día no se puede descartar nada, pero no creo que Israel asesine a un líder en Catar”.

Traducido por Paulina Munita.

Nota Original: Hamas Seen Picking Successor Close to Iran After Sinwar Death

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Bloomberg en español está en LinkedIn Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

--Con la colaboración de Julius Domoney.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.