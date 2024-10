Acosta destaca que hacía tiempo que no se veía una caída así en MotoGP

Redacción deportes, 19 oct (EFE).- El español Pedro Acosta (Gas Gas RC 16), que acabó por los suelos durante la carrera 'sprint' del Gran Premio de Australia de MotoGP, destacó que fue una caída "dura, de las que hacía tiempo que no se veían en MotoGP".

"Ha sido extraño, porque normalmente cuando hay un 'highside' (salir disparado por encima de la moto) así pasa saliendo de la curva, pero yo me he caído entrando y me he caído todavía con el freno en la mano, es extraño explicar por qué, porque no he hecho nada muy diferente", asegura Acosta.

"Es extraño, hay que ver qué ha pasado y entender sobre todo el porqué. Es verdad que la pista estaba muy fría, así que tenemos que ver si ha pasado algo con las temperaturas, porque no sé qué decir", continuó.

"Cuando me he empezado a tocar el hombro viniendo en la moto, he dicho: 'bueno, no se mueve nada aquí dentro, está todo bien, aquí hinchado... No puede ser mucha cosa', así que nos vamos a tomar la tarde con calma", explicó el piloto de Gas Gas.

En cuanto a sus opciones de disputar la carrera larga afirmó que su idea es "correr". "Pero ya veremos cómo me levanto mañana y no es cosa mía correr o no. Si me dan el 'apto', correré, pero tengo que pasar chequeo médico antes del entrenamiento libre". EFE