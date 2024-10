Bárbara Rey matiza sus palabras sobre las personas feas

Bárbara Rey rompía este jueves su silencio a través de sus redes sociales y colgaba una imágen con sus amigas con el siguiente mensaje: "Éstas son mis verdaderas amigas, las que no me traicionan guapísima, como podéis ver, no como esos Pajarracos, que aparecen por la tele, que no conozco de nada. Yo no puedo ser amiga de Gente tan fea que tiene esa maldad".

Unas palabras que han sido muy criticadas porque hay quien no ha entendido el mensaje que la vedette quiso mandar a todos sus seguidores... pero Bárbara ha vuelto a hablar por un storie explicando qué es lo que quería decir.

Esta tarde, la actriz reaparecía de nuevo y comentaba que "estoy comprobando que cuando escribo algo no me entendéis, me habéis criticado porque mis amigas son guapas porque no me relaciono con gente fea".

Con esas palabras se refería "a gente fea por dentro, la fealdad está dentro, en el interior de la persona, con la mirada refleja lo mala que es" porque "si me refiriera a un físico hay personas con las que no me hubiera relacionado nunca y, mucho menos, hubiese tenido una relación sentimental".

De esta manera, la madre de Sofía Cristo ha aclarado que cuando habla de personas feas se refiere a las que tienen maldad y actúan con la intención de hacer daño al resto y no por el físico que tengan.