Tras ganar un 26.000%, la estrella de los hedge funds brasileños perdió el toque de Midas

(Bloomberg) -- En los pisos de operaciones del extenso distrito financiero de São Paulo, Luis Stuhlberger es una figura imponente, casi mítica.

Uno de los pioneros de la industria brasileña de fondos de cobertura, Stuhlberger, un hombre muy reservado y tímido ante los medios de comunicación, atrajo durante años a multitudes de pie, con los operadores apiñados hombro con hombro, cuando aparecía en eventos públicos. Sus acólitos, cuando están más deslumbrados, se refieren a él como el Padrino.

Esto es lo que se logra al obtener rendimientos estelares —a menudo los mejores del sector— durante tres décadas. El fondo de cobertura insignia de su empresa, Verde Asset Management, ha obtenido una ganancia del 26.000% apostando por todo, desde divisas a materias primas, desde su creación en 1997. Eso equivale a un 22% (o al 15% si se convierte a dólares) al año.

Pero ahora, en vísperas de su cumpleaños 70, Stuhlberger se enfrenta a una crisis sin precedentes.

La rentabilidad de Verde ha pasado de espectacular a mediocre en los últimos años, y en las torres de cristal de la avenida Faria Lima se comenta que Stuhlberger perdió su toque de Midas. Los clientes están retirando su dinero, lo que ha reducido a más de la mitad los activos gestionados por la empresa y ha obligado a Stuhlberger a reestructurar su equipo.

En los últimos seis meses, asumió el control directo de la estrategia bursátil local de la empresa, despidió a operadores y echó al jefe de ventas, según fuentes con conocimiento directo que pidieron no ser identificadas por tratarse de asuntos internos.

Es un momento difícil en general para los fondos de cobertura brasileños. El aumento de las tasas de interés y un cambio en las leyes tributarias han llevado a los inversionistas a sacar su dinero de los fondos de cobertura e invertirlo en bonos respaldados por activos exentos de impuestos.

Stuhlberger, que declinó hacer comentarios para este artículo, ha destacado estos obstáculos al hablar públicamente sobre las recientes dificultades de su fondo. “La proliferación de inversiones exentas de impuestos es exponencial”, dijo en un pódcast reciente. El país está “en un proceso de reasignación de activos”.

Pero en el pasado siempre ha salido indemne de los altibajos del mercado. Ahora, se encuentra luchando por frenar las salidas de capitales como todo el mundo. A puerta cerrada, esto deleita a sus rivales. La alegría por la desgracia ajena es irresistible. Y, sin embargo, entre la docena de profesionales financieros contactados para este artículo, solo uno estuvo dispuesto a decir algo públicamente sobre el declive de su empresa.

Stuhlberger “ayudó a dar forma a la industria tal como la conocemos”, afirma Christopher Galvão, analista de fondos de la firma de investigación Nord Research, con sede en São Paulo. Pero Verde, dice, “no salió indemne” de la reciente ola de reembolsos de fondos de cobertura.

Nieto de inmigrantes polacos, Stuhlberger estudió ingeniería civil en la Universidad de São Paulo en los años 70, antes de dedicarse a las finanzas. Rápidamente se hizo un nombre operando con futuros y materias primas en una corredora llamada Hedging-Griffo y lanzó su fondo en 1997 con el respaldo de la empresa.

El sector brasileño de los hedge funds estaba entonces en pañales y Stuhlberger empezó con muy poco. Disponía de 1 millón de reales (unos US$900.000 de la época) para invertir. Pero estaba dispuesto a hacer una apuesta inicial audaz —comprar dólares y esperar a que el gobierno devaluara el real— y una convicción inquebrantable de que tenía razón. Incluso bautizó la empresa con el nombre de Verde, en parte como guiño a la posición larga en dólares que había acumulado.

La devaluación se produjo el 13 de enero de 1999 y, en las semanas siguientes, el dólar se disparó más de un 50% frente al real, convirtiendo a Stuhlberger —y a su pequeño fondo— en una sensación. “Aprovecharé esta máxima devaluación”, recordaba haber pensado en una entrevista años más tarde. “Y si lo hago, el fondo se hará famoso”.

Pero famoso en Brasil.

Aunque los éxitos se sucedieron —incluida la vez que apostó a lo grande por un rebote del mercado tras la crisis financiera mundial de 2008— Stuhlberger nunca buscó el centro de atención lo suficiente como para ganarse el tipo de notoriedad en Nueva York y Londres que alcanzaron contemporáneos como Arminio Fraga.

Stuhlberger, una figura intelectual que parecía llevar siempre consigo una gran pila de informes de investigación, rara vez asistía a conferencias de alto nivel, rechazaba la mayoría de las solicitudes de entrevistas de los medios de comunicación y mantenía un estricto límite en el tamaño de su principal fondo de cobertura.

En su apogeo, la empresa gestionó 55.000 millones de reales en 2021. Su fondo insignia, que representa aproximadamente la mitad de los activos totales de la empresa, registró solo su segunda pérdida anual ese año. Las salidas de capitales comenzaron en esa época y, desde entonces, han ido en aumento.

A Stuhlberger le han salido mal todo tipo de apuestas en los últimos años: Calculó mal el repunte de la bolsa estadounidense tras los confinamientos por el covid; no supo prever cómo los crecientes déficits presupuestarios de Brasil hundirían los mercados locales; e incluso se vio afectado por un fraude empresarial masivo. En conjunto, estos errores redujeron los rendimientos del fondo en línea con los generados por las tasas de interés de referencia en los últimos cinco años y los dejaron apenas unos puntos porcentuales por encima del promedio del sector.

A finales de septiembre, los activos de Verde habían disminuido a 20.000 millones de reales. Stuhlberger ha colocado una parte de ese dinero en un puñado de inversiones clave. En una carta dirigida a sus clientes la semana pasada, el fondo de cobertura dijo que apostaba a que el petróleo subiría, la rupia india se apreciaría, el euro y el yuan chino caerían y que la inflación sería más alta de lo que prevén los operadores de renta fija tanto en Brasil como en Estados Unidos.

Mientras tanto, Stuhlberger cuenta con un nuevo socio que le ayudará a planificar el cambio de rumbo de la empresa. Daniel Goldberg, antiguo responsable de Morgan Stanley en Brasil y que ahora dirige su propia empresa, Lumina Capital, compró una participación minoritaria en Verde en noviembre.

Los despidos comenzaron varios meses después. Entre las salidas se encontraban algunos de los antiguos lugartenientes de Stuhlberger. Pero Stuhlberger nunca delegó demasiado, según varios veteranos de Verde. Al menos en lo que se refiere a la gestión del fondo insignia. Siempre ha tomado las principales decisiones de inversión, puntualizaron.

Y ahora también ha asumido otra tarea: hablar en público. Ha concedido más entrevistas a la prensa local y ha respondido preguntas en pódcast sobre su visión del mercado y la estrategia del fondo.

Hay un viejo adagio de Stuhlberger para esto. Lo escribió hace años, cuando Verde aún arrasaba y los brasileños ricos hacían fila para tener la oportunidad de invertir en el fondo y Luis Stuhlberger seguía siendo esa figura esquiva y legendaria de São Paulo.

“El que gana, gana”, dijo Verde a sus clientes en una carta en 2014. “El que pierde, explica”.

Traducido por Paulina Munita.

