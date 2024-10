Eva González dedica un cariñoso mensaje a Cayetano Rivera dos años después de su separación: "Le adoro"

Comprometida con la lucha contra el cáncer, la revista Elle ha celebrado este miércoles la cuarta edición de la gala benéfica 'ELLE FOR HOPE' con el objetivo de recaudar fondos para diversos proyectos de la Asociación Española contra el Cáncer y premiar a personas comprometidas con la causa. Una noche muy especial amadrinada por la actriz de la serie 'Emily in Paris' Philippine Leroy-Beaulieu, en la que Sara Carbonero se convirtió en la gran protagonista con su inspirador y emocionante discurso hablando por primera vez públicamente sobre su enfermedad, y en la que Eva González aportó su granito de arena ejerciendo de presentadora.

Deslumbrante con un elegante diseño negro con escote bardot abullonado en rosa -guiño a la lucha contra el cáncer- la modelo se sinceró como nunca ante las cámaras y reveló cómo es su relación con Cayetano Rivera y que siente por el torero dos años después de su separación. Además, confesó si tiene ganas de enamorarse y dedicó unas cariñosas palabras a Cayetana Rivera, que este miércoles cumplía 25 años y a la que la sevillana sigue llamando "mi ratona".

Aunque reconoce que ella nunca ha tenido un susto de salud, Eva ha destacado no solo la importancia de la investigación en la lucha contra el cáncer, sino también de la prevención, "que es muy importante". "Mañana voy, el mes que viene voy, ahora no tengo tiempo... No, no tenemos nada más importante que hacer que curarnos y cuidarnos. Yo soy bastante constante con mis revisiones y no lo dejo pasar" ha asegurado.

En menos de un mes, el próximo 5 de noviembre, la presentadora cumplirá 43 años. Como reconoce, no le importa cumplir años -este año lo celebrará rodando 'La Voz' como nos ha contado- y como confiesa, está en uno de sus mejores momentos: "Estoy feliz, tranquila, serena. Estoy en paz, estoy cuidando de mi niño y de mí misma, que creo que es lo más importante, y volcada en mi trabajo, en mi familia, en mis amigos, y en el amor más importante que tengo del mundo, que es el de mi hijo".

Soltera y sin compromiso desde que rompió con Cayetano en octubre de 2022, Eva desvela que aunque no se cierra al amor, "por supuesto que no", "tampoco es que sea algo que voy buscando, porque ya te digo, estoy muy plena, muy tranquila, muy feliz, muy serena". "Si llega, llega, claro, pero no es algo que yo voy buscando, encarecidamente, porque de verdad que te digo que me siento plena, me siento feliz, me siento cubierta en todos los aspectos de mi vida, con un amor enorme, tanto de mi familia como de mis amigos, el amor por mi trabajo, el amor que mis compañeros me dan, el de mi hijo, o sea, de verdad" sentencia, dejando claro que lo último que le preocupa en estos momentos es tener pareja.

¿Exigente a la hora de encontrar el amor? "No sé si más exigente o no, lo que sí que es verdad que como tengo muchas áreas de mi vida muy completas, pues a lo mejor no me hace tanta falta, ¿no?, entre comillas, como cuando uno es más joven y siente esos amores de juventud. Date cuenta que llevo casi media vida con el mismo hombre, entonces ahora mismo..." admite.

Un momento en el que le hemos preguntado qué siente por Cayetano. Y su respuesta ha sido rotunda: "Es el padre de mi hijo y es una persona a la que adoro, a la que quiero, con la que formé una familia y a la que le deseo la mayor felicidad del mundo. Porque cuanto más feliz esté él, más feliz va a estar mi hijo, que es lo que a mí me importa realmente. Y lo vamos a ser siempre, por supuesto que sí, claro que sí" ha asegurado.

Gracias al torero conoció a Cayetana Rivera siendo solo una niña. Este miércoles la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo cumplía 25 años y Eva no ha dudado en dedicarle unas preciosas palabras: "A Tana la adoro, hija mía, mi ratona, ¿qué te voy a decir? La quiero muchísimo". "Es una mujer con un carácter especial, con un carisma impresionante, bella por fuera, por dentro y es un tesoro de mujer, yo la adoro" ha revelado.

Y es que aunque su relación con Cayetano llegase a su fin, Eva sigue considerando familia a la del diestro y, confirmando que Fran es un "buen cuñado", ha mostrado su alegría por su próxima paternidad junto a Lourdes Montes. "Otra vez, otro primito más" ha exclamado entre risas.