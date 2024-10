Roxana, hijastra de Mayra Gómez Kemp, da nuevos datos de su muerte

Roxana, hijastra de Mayra Gómez Kemp, ha atendido a los medios este miércoles, 16 de octubre, y ha dado más detalles sobre la muerte de la presentadora el pasado domingo al ser encontrada sin vida en su casa.

"Todavía no podemos saber nada porque sabemos que se cayó, se golpeó y que eso fue la causa de la muerte, pero no tenemos lujo de detalles" ha confesado ante la prensa, asegurando que todavía quedan muchas cosas que gestionar, pero para eso "la hermana de Mayra tiene autorizarme a mí para que yo me encargue de todo".

En cuanto a la soledad con la que convivía Mayra, nos ha explicado que "ella sin mi papá siempre se sintió muy sola porque era su vida por supuesto que tanto su hermana como nosotros le dijimos que se viniera, pero no, ella era española y aquí la gente lo amaba".

Hay que recordar que cuando Mayra conoció al amor de su vida y futuro marido, Alberto Berco, el actor argentino ya tenía dos hijas fruto de una relación anterior con la también actriz Susana Campos, Viviana y Roxana.

Mayra habló en los programas de televisión sobre lo mal que llevaba la ausencia de su marido por lo que este había significado en su vida y el sentimiento de soledad que tenía desde su partida.