Regreso del Chimy a El Sadar

Pamplona, 16 oct (EFE).- Osasuna y Chimy Ávila se reencuentran este sábado tras el adiós del delantero argentino el pasado mes de febrero, cambiando Pamplona por Sevilla en busca de nuevos retos tras una fría salida.

Con un cuadro navarro en pleno margen de mejora, gracias a la quinta plaza que ocupa y a los 15 puntos sumados en nueve fechas de campeonato, el Betis buscará igualar a su rival con una victoria para así escalar posiciones.

Además de Bryan, Lo Celso, Budimir o del exjugador rojillo Ez Abde, el ‘Comandante’ será otro el otro gran centro de atención. Llegó a Osasuna en el verano de 2019 para convertirse rápidamente en el héroe de un equipo recién ascendido a la máxima categoría, asentando las bases de lo que es hoy en día.

Nueve goles en 20 jornadas antes de romperse el ligamento cruzado por primera vez, motivo que impidió su fichaje por el Barcelona. Trabajó para estar listo en la 20/21, pero una nueva rotura en la otra rodilla el 9 de septiembre de 2020 le hizo vivir en su piel la peor cara del deporte.

Seis goles en la 21/22 y ocho en la 22/23 antes de apagarse definitivamente en la 23/24. El Betis cerró su llegada en un montante cercano a los 6 millones de euros para hacerse con un futbolista que muy querido en Pamplona durante un tiempo por el 100% de su afición.

Su energía y competitividad sobre el verde encandiló a una grada identificada con el de Rosario, una relación empañada por alguna polémica que llevó a una parte de la hinchada a poner fin a su relación con él mientras otra decidió pasarlo por alto y centrarse en sus cualidades deportivas. Amor y odio.

A mediados de enero comenzó a sonar con fuerza un posible interés del cuadro verdiblanco. Tras hacerse oficial, el director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, valoró el mercado invernal de los suyos. Preguntado por las formas del sudamericano a la hora de la gestión, el mandatorio no se mordió la lengua.

“Tenía claro que Chimy tenía que irse de Pamplona. Estoy convencido de que, en Osasuna, probablemente, no volveríamos a ver al mejor Chimy por muchos motivos, que algunos conocéis y otros no. Son ciclos y uno cuando piensa en irse, ya se ha ido, y creo que el Chimy ya no estaba aquí”, señaló.

En Heliópolis, Manuel Pellegrini ha utilizado a su delantero en 15 partidos, siendo 8 de ellos como titular para sumar 2 tantos. La fuerte competencia de un club que juega Europa hace de su día a día un reto al que sobreponerse.

Por todo ello, el nivel de decibelios se comprobará con el sonómetro cuando el nombre del Chimy Ávila suene en la megafonía de un estadio que antaño le alabó y que el sábado podría vivir un choque de sensaciones. EFE

