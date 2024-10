María José Suárez se acuerda de Álvaro Muñoz Escassi: "Hay personas que pasan por tu vida y te enseñan una lección"

María José Suárez ha hecho borrón y cuenta nueva tras su polémica ruptura con Álvaro Muñoz Escassi el pasado junio. Cuatro meses después la modelo ha recuperado la sonrisa y, además de 'dejarse querer' por amigos con los que ha sido sorprendida en actitud cómplice, atraviesa uno de sus mejores momentos a nivel profesional tras su fichaje como colaboradora de 'Y ahora Sonsoles'.

Reconociendo que lo único que le apetece ahora es disfrutar de su hijo Elías (7) y disfrutar del tiempo libre que le ha 'regalado' su recién estrenada soltería después de 3 años de relación con el jinete, la modelo no para y cada vez es más habitual verla disfrutando de diferentes planes en la capital. El último, este martes, cuando ha acaparado todas las miradas en el estreno de la nueva serie de Netflix, 'La última noche en Tremor'.

Una tarde cinéfila en la que María José ha desvelado que si tuviera que comparar el momento actual que está viviendo con un tipo de cine tiene claro que no sería una comedia romántica, pero sí una película "de suspense". "Yo soy original, la mía de suspense, pero estoy bien, estoy bien" ha asegurado, dejando claro que no está siendo complicado rehacer su vida tras su ruptura con Escassi: "Estoy viendo amigos que hace muchísimo tiempo que no veía. Aprovecho para venir a eventos súper bonitos, como este estreno y nada, mañana a currar que toca programa".

"La vida son etapas y al final hay personas que vienen, pasan por tu vida y te enseñan una lección. Y hay que seguir, ¿no? Así es la vida. Hay que seguir y vivir muchas experiencias, y las que nos quedan" ha añadido con una sonrisa, haciendo balance del momento que está viviendo sin renegar del jinete.

¿Está cerrada al amor ahora mismo? Como asegura con sentido del humor, "cerrada no, pero tampoco ahora estoy en jornada de puertas abiertas".

Siempre correcta, María José ha preferido no pronunciarse sobre las críticas que está recibiendo Hiba Abouk -cuya especial amistad con Escassi parece que se ha desinflado en las últimas semanas- por parte de sus compañeros en 'Masterchef Celebrity' y, asegurando que no está viendo el programa ha echado balones fuera apuntando que a quién tenemos que preguntárselo "es a ellos, que yo no lo veo ni sé".