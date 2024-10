Inversor multimillonario dice que el mercado está “convencido” de que Trump ganará

(Bloomberg) -- El inversionista multimillonario Stan Druckenmiller dijo que los mercados están descontando una victoria de Donald Trump de cara a las elecciones presidenciales estadounidenses del próximo mes.

Durante los últimos 12 días, el mercado ha parecido “muy convencido de que Trump va a ganar”, indicó Druckenmiller el miércoles en una entrevista en Bloomberg Television. “Se puede ver en las acciones bancarias, se puede ver en las criptomonedas”.

Aun así, no votará ni por Trump ni por la vicepresidenta Kamala Harris. Druckenmiller calificó a Trump de “fanfarrón” y sugirió que no era lo suficientemente digno para ser presidente, mientras que sostuvo que una presidencia de Harris sería mala para las empresas.

Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

“Probablemente incluiré a alguien cuando vaya a las urnas”, dijo Druckenmiller, quien no ha donado a ninguno de los candidatos.

Druckenmiller, de 71 años, administró dinero para George Soros durante más de una década y financió la campaña para las primarias de Nikki Haley contra Trump. Predijo que es “extremadamente improbable” que los demócratas obtengan el control del Congreso incluso si Harris gana la presidencia.

Si se produjera una llamada “barrida azul”, sostuvo, las acciones podrían tener problemas durante tres a seis meses. Señaló, además, que una “barrida roja” es “posiblemente más probable que una presidencia de Trump con un Congreso azul”.

Scott Bessent, quien también trabajó en Soros Fund Management, ha estado asesorando a la campaña Trump en temas económicos. Propuso la idea de tener un presidente de la Reserva Federal en la sombra, un homólogo que podría servir como contrapunto potencial al presidente actual, Jay Powell, hasta que expire su mandato en mayo de 2026.

Pero Druckenmiller dijo que una Fed en la sombra “es una idea horrible e irresponsable”.

Señaló que el recorte de medio punto de la Fed en septiembre fue un error y que su firma, Duquesne Family Office, vendió bonos en corto después del anuncio.

El mercado necesita moderar sus expectativas sobre el ritmo y la magnitud de la flexibilización monetaria del banco central, según Druckenmiller.

Nota Original: Druckenmiller Says Market Is ‘Very Convinced’ Trump Will Win

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

--Con la colaboración de Sonali Basak.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.