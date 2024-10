Elena Furiase desvela cómo se encuentra su madre, Lolita Flores, de sus problemas en la voz

Triunfando con la obra 'Poncia' por los teatros de buena parte de nuestro país, Lolita Flores sufría hace unas semanas un inesperado contratiempo de salud que la obligaba a hacer un parón: Una traqueobronquitis vírica que la dejó sin voz y por la que tuvo que suspender varios de sus compromisos profesionales.

Afortunadamente ya está muy recuperada y ha podido retomar la gira teatral, como nos ha contado su hija Elena Furiase en el estreno de la serie de Netflix 'La última noche en Tremor' este martes en Madrid: "Ya está estupenda, ha hecho ya tres o cuatro funciones, cantó incluso, y mucho mejor. Mejor, sí, recuperada". "A veces los medios, de una manera, espero que sin querer, se especula más de lo que es, ¿no? Pero ha sido una laringitis, sí, laringitis, entonces, bueno, se ha mezclado ahí un poco todo, pero está bien" ha asegurado, dejando claro que en ningún momento existió preocupación en la familia por la salud de la artista.

Al igual que hizo su hermano Guillermo Furiase después de que el nombre de Lolita saliese en el escándalo del Rey Juan Carlos y Bárbara Rey -ya que la hija de Lola Flores era la pareja de Paquirri el Emérito habría ido a Cantora en helicóptero a pedir explicaciones al torero por su 'affaire' con la vedette-, Elena se ha desmarcado tajante de este asunto: "A mí me parece que remover el pasado ya... el pasado ya pasado está, y a mí estos temas ni me van ni me vienen con todo el respeto del mundo. Pasapalabra, mira lo que te digo" ha sentenciado.