4-0. Colombia se afirma en la vanguardia y hunde en el foso a Chile

Barranquilla (Colombia), 15 oct (EFE).- La selección colombiana se afianzó este martes en la vanguardia de las eliminatorias sudamericanas del Mundial y de paso ahondó la crisis del colista Chile y su entrenador Ricardo Gareca con una goleada por 4-0 en el comienzo de la décima jornada.

La ciudad caribeña de Barranquilla fue el escenario de un nuevo recital del creativo James Rodríguez, que dio una asistencia, participó en la jugada de otro gol y fue, una vez más, el mejor socio de sus compañeros.

Los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo, que son segundos de las eliminatorias con 19 puntos, se llevaron la victoria con los tantos de Davinson Sánchez, Luis Díaz, Jhon Durán y Luis Sinisterra en un duelo que controlaron de principio a fin.

La Roja, por contra, terminará en el último lugar con 5 unidades.

El balón lo dominaron los anfitriones desde el comienzo y tuvieron su primer acercamiento al minuto cuatro con un pase largo de Sánchez que controló el atacante Jhon Córdoba, que se giró para deshacerse de la marca y sacó un remate que pasó por encima de la portería de Brayan Cortés.

El equipo cafetero siguió atacando y tuvo otras oportunidades con un cabezazo de Sánchez, que atajó sin problemas Cortés, y un mano a mano que desperdició Córdoba.

La Roja, entre tanto, tuvo muchas dificultades para salir del asedio rival. Eduardo Vargas reflejaba esta situación, pues las pocas veces que recibió no encontró a quién pasar el balón y terminó perdiéndolo con Sánchez y Jhon Lucumí, la dupla de centrales.

Cuando el partido se estaba enredando para los colombianos, llegó el gol del central Sánchez.

James lanzó un tiro de esquina en el minuto 34, que cabeceó Córdoba, rebotó en el centrocampista chileno Erick Pulgar y luego golpeó a Sánchez, que celebró emocionado el inesperado tanto que le dio la ventaja a los anfitriones.

El equipo de Gareca, cuya continuidad en el cargo quedó en la cuerda floja, siguió aturdido y terminó sometido en el cierre de la etapa inicial, en la que James casi anota el segundo e incluso le anularon un gol, por fuera de lugar, a Córdoba.

En el segundo tiempo, el partido no cambió. En el equipo visitante pesaron muy poco Darío Osorio, Víctor Dávila y Diego Valdés, por lo que el portero colombiano Camilo Vargas siguió siendo un espectador más del juego.

El 2-0 llegó en el minuto 52 cuando el guardameta Cortés y el central Benjamín Kuscevic se equivocaron en salida y le regalaron el balón a James, que habilitó a Díaz para que con un remate de primera mandara el balón al fondo de la red.

Los chilenos apenas se acercaron por primera vez en el partido tras el gol cuando Dávila lanzó un centro en un tiro libre que cabeceó Valdés y Rodrigo Echeverría, marcado por Richard Ríos, no pudo rematar.

La selección cafetera mantuvo el dominio pero le bajó el ritmo al partido. Chile, totalmente aturdido, siguió sufriendo y Gareca sólo miraba el reloj a la espera de que el árbitro venezolano Jesús Valenzuela pitara el final.

Sin embargo, La Roja encajó otro gol al minuto 82 en una contragolpe letal que lideró Sinisterra, que habilitó al juvenil Durán, la joya del Aston Villa que entró en el segundo tiempo, y en el mano a mano ratificó con la selección colombiana el buen momento que vive en el club británico.

El 4-0 llegó al minuto 93, tras una larga revisión del VAR, en otro contragolpe letal en el que Sinisterra remató y atajó Cortés, pero en el rebote el atacante del Bournemouth mandó el balón al fondo para cerrar el marcador.

En la próxima jornada, Colombia visitará a Uruguay el 14 de noviembre y un día después Chile visitará a Perú.

- Ficha técnica:

4. Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica (m.86, Juan David Cabal); Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias (m.76, Jorge Carrascal), James Rodríguez 0(m.86, Juan Fernando Quintero); Luis Díaz (m.76, Luis Sinisterra) y Jhon Córdoba (m.46, Jhon Jader Durán).

Seleccionador: Néstor Lorenzo.

0. Chile: Brayan Cortés; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic, Thomas Galdames (m.46, Marcelo Morales); Erick Pulgar (m.84, Ulises Ortegoza), Rodrigo Echeverría (m.60, Maximiliano Guerrero), Darío Osorio, Víctor Dávila, Diego Valdés (m.60, Lucas Cepeda), y Eduardo Vargas (m.60, Gonzalo Tapia).

Seleccionador: Ricardo Gareca.

Árbitro: El venezolano Jesús Valenzuela. Amonestó a Jhon Córdoba, Gonzalo Tapia, Erick Pulgar y Johan Mojica.

Goles: 1-0, m.34: Davinson Sánchez. 2-0, m.52: Luis Díaz. 3-0, m.82: Jhon Jader Durán. 4-0, m.90+3: Luis Sinisterra.

Incidencias: Partido de la décima jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026 jugado en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Barranquilla (Colombia), 15 oct (EFE).- El seleccionador de Chile, Ricardo Gareca, afirmó este martes, tras perder la Roja por 4-0 en Barranquilla con Colombia, que no está "en condiciones" de manifestar una decisión sobre si continuará o no como entrenador del equipo, colista de las Eliminatorias Suramericanas al Mundial de 2026.

"Todo lo que tenga que ver con una decisión de abandonar el cargo, no estoy en condiciones de poder manifestarlo. Estoy acostumbrado a reflexionar en cualquier resolución que tome", aseguró el estratega argentino en la rueda de prensa posterior al juego.

Agregó: "Es un proceso difícil, complicado, pero, hoy por hoy, no estoy para tomar una determinación, necesito enfriarme, tranquilizarme, estar con la gente de mi cuerpo técnico, los dirigentes también".

Chile ocupa el último lugar con cinco puntos y viene de perder sus últimos cuatro partidos: 3-0 con Argentina, 1-2 con Bolivia, 1-2 con Brasil y 4-0 con Colombia, por lo que la selección austral ve lejana la posibilidad de jugar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

El estratega argentino manifestó que los colombianos los superaron "en todos los sectores del campo de juego" y que no hay "nada que objetar en ese aspecto".

"Hubo una superioridad de Colombia sobre nosotros, en la cual no pensaba que ocurriera (...) y terminó en un resultado que nos duele, a nosotros más, que somos los protagonistas", señaló.

Gareca asumió además la responsabilidad por el mal momento que vive su equipo: "más allá de una actuación que no le gustó a nadie, yo asumo la responsabilidad mayor, no tengo nada que decirle a los muchachos".

"Hay un montón de cosas que no se han dado en el partido y esas cosas que no se han dado, soy el máximo responsable porque el equipo debe tener reacción en el campo de juego, muchas cosas (...) eso me lleva a reflexionar, a no anticiparme a algo", añadió.

Finalmente, Gareca manifestó que si la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) decide confiar en su proceso, le gustaría continuar con "el desafío de poder dirigir a Chile y la posibilidad de revertir la situación".

"Eso es lo que me hace reflexionar. Matemáticamente hay posibilidades, pero con estas actuaciones se complica. Actuaciones como la de Brasil me hacen pensar que podemos, con actuaciones como esta, es más complicado", concluyó 'el Tigre'.

Barranquilla (Colombia), 15 oct (EFE).- El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, elogió este martes el "partido completo en todo sentido" que Colombia hizo frente a Chile con una goleada por 4-0 en la décima jornada de las eliminatorias del Mundial.

"Por el resultado, ha sido un partido completo en todo sentido, tanto en la fase defensiva como ofensiva. Se han concretado cuatro goles, que no es poco en una eliminatoria", destacó el entrenador argentino durante una conferencia de prensa tras el partido.

Lorenzo rescató "la seriedad con la que se encaró el partido, el hambre de ganar" mostrada por sus dirigidos desde el primer minuto.

"Da gusto trabajar con este grupo de jugadores, en calidad y en cantidad, estamos muy bien", añadió.

Manifestó que "Colombia fue superior, podía haber llegado antes el gol", pues su equipo apenas pudo abrir el marcador al minuto 34 con un gol de Davinson Sánchez tras someter a su rival.

"El tratar de ganar el partido y ser protagonistas, lo encaramos desde el primer minuto y luego el partido se abrió, en el segundo tiempo tuvimos facilidad porque Chile estaba más adelantado, dejó más espacios", expresó.