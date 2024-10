Paola Olmedo, sorprendida al enterarse por la prensa de que Carmen Borrego ha visto a su nieto

¡Sorpresa! Aunque pensábamos que Carmen Borrego todavía no había visto a su nieto, el programa 'Ni que fuéramos...Shhh' ha revelado en exclusiva que la colaboradora pudo disfrutar del pequeño Marc antes de su 'cara a cara' con José María Almoguera en '¡De Viernes!'.

En concreto, el pasado miércoles, como ha contado Belén Esteban, apuntando que el reencuentro familiar se produjo en la casa de Terelu Campos en Aravaca y en el que madre e hijo no se vieron: "José dejó al niño allí durante una hora y media. Lo subió y se bajó al bar durante ese tiempo. Luego llegó Terelu, pero no sé si ella vio al niño, que es pequeñito" ha relatado, confirmando así que el acercamiento entre Carmen y José María es un hecho a pesar de que ambos mantuviesen las distancias y se negasen a reencontrarse ante las cámaras dos días después de que la hija de Teresa Campos pudiese disfrutar por fin de su nieto tras varios meses sin poder verlo.

Una información a la que ya ha reaccionado la madre del bebé, Paola Olmedo, que ha reconocido sorprendida que no tenía ni idea de que su exsuegra estuvo con su hijo hace casi una semana: "Me acabo de enterar por tí" ha confesado muy seria, cambiando inmediatamente su gesto a una sonrisa para dejar claro que le parece "bien" que Carmen haya podido ver al pequeño Marc.

"No sabía nada, pero claro claro, normal. No me molesta" ha añadido, confirmando que se alegra de que abuela y nieto hayan estado juntos tras el paso al frente que ha dado José María después de meses negándose a que su madre viese al niño.

Sin embargo, ha revelado que no sabe si es cierto que el encuentro se produjo en la casa de Terelu y que su exmarido ni siquiera vio a Carmen: "Todo me estoy enterando por ti. No lo sé. Mientras que vaya todo bien y se acabe todo..." ha añadido, afirmando con un rotundo "sí, sí, por favor" que lo único que quiere es que todo vuelva a la normalidad entre José María y su madre.