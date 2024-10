Lorenzo Caprile, íntimo amigo de las infantas Elena y Cristina, rotundo tras la filtración de los audios del Emérito

Día especialmente emocionante para Lorenzo Caprile, que este martes ha estado presente en la inauguración de la exposición con la que la Comunidad de Madrid homenajea su trayectoria en el mundo de la moda, 'Caprile Lorenzo'.

Una muestra que recorre su larga y exitosa carrera con algunos de sus diseños más icónicos, que podrá verse en la Sala Canal de Isabel II hasta el 30 de marzo de 2025, y en la que el modisto ha concedido una entrevista a Europa Press en la que, demostrando su lealtad a las infantas Elena y Cristina -con las que mantiene una estrecha amistad que se ve reflejada en los diseños suyos que las hermanas del Rey Felipe VI lucen siempre que tienen un acontecimiento especial- ha echado balones fuera para no revelar cómo están llevando la filtración e los audios privados del Rey Juan Carlos y Bárbara Rey.

- CHANCE: Lorenzo, enhorabuena. ¿Qué siente usted hoy?

- LORENZO: Pues muchas cosas, una sensación rarísima, sobre todo que rápido se ha pasado todo. Es eso, que uff, treinta años, y había muchos trajes que yo ni me acordaba de ellos, y de repente volverlos a ver. Pues eso, sobre todo que pasa muy rápido, todo pasa demasiado rápido.

- CH: Imagino que ha tenido que ser complicada la selección de los vestidos, ¿verdad?

- LORENZO: Bueno, eso lo han hecho los comisarios, gracias a Dios. Yo ahí ni he entrado ni he salido. De vez en cuando ellos me han pedido algún teléfono, lógicamente, pero son dos grandísimos amigos que me conocen muchísimo, incluso por lo que veo, mi carrera incluso mejor que yo, y la selección ha sido cosa de ellos. Yo he participado muy poco en la exposición.

- CH: ¿Puede haber algún vestido que se habría que haberle hecho un hueco sí o sí?

- LORENZO: Pues no lo sé. Yo siempre digo que el mejor vestido es el que está por llegar, el que espero contratar esta tarde. Hay muchos sueldos que pagar y acabo de pagar el IVA y estoy también un poquito así, porque, en fin.

- CH: ¿Qué supone para usted ese vestido rojo que llevó nuestra Reina Letizia en la boda de Federico y Mary de Dinamarca en 2004 y que es un icono para todos los españoles?

- LORENZO: Pues hija, yo me había olvidado. Lo he visto 20 años después. Te lo vuelvo a decir que yo en eso soy muy como Lola Flores, para atrás ni para tomar impulso. Y cuando salen las cosas bien, se te olvidan. De los que te acuerdas es de los que salen mal. De eso sí que te acuerdas, porque te llevas un disgusto, porque la clienta no ha quedado contenta y al final vivimos de nuestra clientela, del boca a boca, porque aprendes. De los errores se aprende, que eso es algo que las nuevas generaciones no lo tienen muy claro, pero se aprende a base de equivocarse. Y de eso sí que te acuerdas. Los que salen bien se te olvidan. A veces lo veo porque sale constantemente en los medios, pero lo he vuelto a ver ahora 20 años después.

- CH: ¿Las clientas se convierten en amigas?

- LORENZO: Algunas sí, porque son momentos muy bonitos. Participas en un momento muy especial en sus vidas. Sea la boda, un aniversario, una alfombra roja, un premio. En el caso de las dos actrices con sus Goyas, de Emma y de Malena, formas parte ya un poco de su biografía, de sus recuerdos más bonitos. Y eso te da mucho gustirrinín y mucha satisfacción. Pero con las novias, participar en un momento tan especial de sus vidas... Son momentos muy íntimos, muy personales, y sí, con muchas clientas, luego se establece una relación muy bonita.

- CH: ¿A Lorenzo Caprile le ha faltado alguien por vestir o hay alguien a quien le gustaría vestir y no se ha dado el caso?

- LORENZO: No, soy nada... La mitomanía me la curé. Esa es una enfermedad que tiene uno de jovencito y luego se te cura. Te lo voy a repetir, la que me falta por vestir, pues la que entre por el taller esta tarde.

- CH: Hablando de amigas. Me gustaría preguntarle por la infanta Cristina, infanta Elena, ¿cómo están pasando ellas ahora estos momentos?

- LORENZO: Pues mira, no lo sé, y si lo supiera, tampoco lo iba a decir.

- CH: ¿Cómo ve esta situación? Estos audios ahora de Barbara Rey con el Rey Emérito

- LORENZO: Dios mío, no venía yo preparado para este tipo de preguntas... sinceramente es que no me he enterado de nada. Es que no tengo ni televisión, y escucho mucho la radio, a mi Julia Otero, que no ha podido estar hoy con nosotros, y desde aquí un besito. Intento últimamente abstraerme mucho, porque en general, no solo por esto de los audios, en general, todo, y a nivel global, todo es muy triste.

- CH: No me quería ir sin decirle lo bien que le veo.

- LORENZO: ¡Ay, muchas gracias! Bueno, estoy un poquito dopado porque tengo esos catarros con los cambios de temperatura, uno ya va teniendo una edad, estoy un poquito así dopado, pero bien.

- CH: ¿Tus próximos proyectos?

- LORENZO: Empezamos a grabar el viernes ya 'Maestros de la costura', el Celebrity, que no sé si es la sexta o la séptima edición.

- CH: ¿Hay alguna celebrity con la que quiera trabajar más?

- LORENZO: No, tampoco, sabéis más vosotros que yo, el viernes los conoceré. Si te digo la verdad, como he estado con mucho lío este mes, porque en el taller ha habido mucho trabajo, y lo sigo habiendo, gracias a Dios, preparando un estreno magnífico, que creo que va a ser el montaje de la temporada teatral este otoño. Un 'luces de bohemia', dirigido por mi mentor, maestro, que es Eduardo Vasco, en El español, que estrenamos ya, y un poco pues, aunque no he participado mucho.

- CH: ¿La exigencia va a ser igual que para los anónimos?

- LORENZO: sí, sí, o más, o más, o más. Porque, además, como algunos los conozco, pues me enfadaré con más gusto.