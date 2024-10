Bezzecchi y Di Giannantonio "encantados" de rodar en Phillip Island

Redacción deportes, 15 oct (EFE).- Los italianos Marco Bezzecchi y Fabio di Giannantonio, compañeros en el equipo Ducati VR46 que dirige el español Pablo Nieto se han mostrado "encantados" de rodar en Phillip Island.

"Phillip Island es una pista para disfrutar, muy rápida, especialmente el sector final y muy, muy bonita y, como siempre, tendremos que lidiar con el tiempo, con el viento, el frío, la lluvia, no será fácil, pero es un aspecto que sabemos que tenemos que tener en cuenta", explica Bezzecchi en la nota de prensa de su equipo.

"En Japón, hicimos un buen trabajo, quizás no fuimos tan competitivos como en Mandalika (Indonesia), pero conseguimos posiciones sólidas e, incluso, con condiciones de adherencia diferentes, logramos estar más cerca del grupo de los de arriba, por lo que espero que sigamos así ya que nos esperan tres semanas muy exigentes, pero podemos dar otro paso adelante", señala convencido Marco Bezzecchi.

Su compañero de equipo Fabio di Giannantonio, afirma que "el circuito de Phillip Island es realmente único, desde todos los puntos de vista y uno de mis favoritos, muy rápido y con dulces recuerdos".

"Aquí, en 2023, logré mi primer podio en MotoGP, un momento que nunca olvidaré porque sucedió en un periodo muy particular de mi carrera, después de que en Motegi me sintiese mejor, tanto sobre la moto como físicamente, volví a casa y aproveché la semana para descansar y recuperarme", comenta Di Giannantonio.

"Hice algunas revisiones médicas más, no estoy al ciento por ciento y no me será fácil afrontar este final de temporada, pero estaré en la pista y seguiré dando lo mejor de mí para volver a estar tras la estela de los pilotos más fuertes", señala Di Giannantonio. EFE