Albares avisa de que el acuerdo sobre Gibraltar es parte del acercamiento de Reino Unido a la UE

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha recalcado este lunes que el acuerdo sobre Gibraltar debe ser parte del acercamiento que busca Reino Unido con la Unión Europea para retomar las relaciones tras el Brexit.

En declaraciones desde Luxemburgo, donde se celebra la reunión de ministros de Exteriores de la UE, Albares ha asegurado que "no se comprende" el intento de Londres de "acercarse" a la UE sin abordar la cuestión de Gibraltar, que "evidentemente hay que resolver".

"No existe ningún motivo para que Reino Unido no de ya su 'sí' a este acuerdo. Sin ese 'si', no comprenderíamos un acercamiento a la UE, cuando no se acepta un acuerdo que es respetuoso con la UE, el espacio Schengen y unión aduanera", ha señalado, elevando la presión sobre las autoridades británicas.

Este mensaje llega la jornada en la que su homólogo británico, David Lammy, acude a la cita de titulares de Exteriores de la UE como invitado. Se trata de la primera vez que un ministro británico participa desde que Reino Unido saliera del bloque.

Así las cosas, Albares ha subrayado que España y la Comisión Europea han puesto sobre la mesa una propuesta de acuerdo "equilibrada" y "generosa" y que va en línea con el acervo comunitario en materia de circulación de personas y bienes.

En todo momento ha declarado que cerrar el acuerdo del Peñón es una "parte muy importante" de las renovadas relaciones que Reino Unido pretende con el bloque europeo, insistiendo en que Madrid quiere ese acercamiento de Londres pues le interesan unas relaciones "lo más estrechas posibles".