Nuevo fiscal de Portugal cree que su predecesora, que investigó a Costa, no tuvo "suerte"

Lisboa, 12 oct (EFE).- El nuevo fiscal general de Portugal, Amadeu Guerra, afirmó este sábado que su predecesora en el cargo, Lucília Gago, quien investigó al que fuera primer ministro del país, el socialista António Costa, "no tuvo la suerte de su lado" y prometió desempeñar su trabajo "sin alardes mediáticos".

Así lo señaló durante su toma de posesión en una ceremonia en el Palácio de Belém, sede de la Presidencia lusa.

Guerra mencionó a Gago en el tramo final de su discurso, cuando dijo que la jurista no tuvo suerte, ya que "durante su mandato hubo una pandemia que durante cerca de dos años alteró los hábitos y motivación de los portugueses".

"Asimismo, considero que ejerció el cargo, como siempre hizo durante su carrera, con honestidad intelectual y de forma dedicada", agregó.

El nuevo fiscal dijo que el Ministerio Público "necesita y quiere desarrollar su trabajo de forma comprometida y al servicio de la comunidad sin alardes mediáticos y sin una discusión pública de su actividad en procesos concretos".

Guerra se mostró, además, "siempre disponible" a prestar cuentas ante el Parlamento, en cuanto complete su etapa inicial de entrar en contacto con la realidad de los tribunales.

Por otro lado, avisó que hay "líneas rojas" que no va a aceptar, como la alteración del estatuto del Ministerio Público cuando sea con el objetivo de "violar la Constitución y su autonomía independencia".

En el acto, también habló el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, quien deseó a Guerra éxito en su cometido "liderando lo que deba ser liderado, pacificando lo que deba ser pacificado" y pidió prestar una atención especial a la corrupción.

"En una palabra, unidad, pacificación, rumbo claro, apertura a los retos de cambios indispensables", enumeró el jefe de Estado luso.

Guerra no fue la única figura que juró su nuevo cargo este sábado, ya que también lo hizo Filipa Urbano Calvão, la primera mujer que va a presidir el Tribunal de Cuentas del país.

Guerra es un veterano jurista que en el pasado ha sido fiscal de distrito de Lisboa y director del Departamento Central de Investigación y Acción Penal (DCIAP). Su mandato al frente del Ministerio Público será hasta 2030.

El nuevo fiscal tendrá por delante el desafío de limpiar la imagen del Ministerio Público, tras las críticas recibidas por la gestión de Gago del caso Costa, quien dimitió el 7 de noviembre pasado después de la publicación de un comunicado de la Fiscalía, donde se anunciaba una investigación en su contra por presuntas irregularidades en negocios del litio y el hidrógeno verde, y en un centro de datos.

Desde entonces, la Procuraduría General no ha presentado ninguna prueba ni ha imputado al ahora ex primer ministro y en una entrevista en julio a la cadena pública RTP Gago opinó que el estatus de Costa en ese momento era de "testigo", al no haber sido declarado sospechoso normal en el caso, que sigue abierto.

Tras la dimisión de Costa hubo elecciones generales en Portugal en marzo pasado, donde ganó una coalición de centroderecha que puso fin a ocho años de Gobierno socialista. Costa, por su parte, se irá a Bruselas a partir de diciembre, para ocupar el puesto de presidente del Consejo Europeo. EFE