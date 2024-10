Morgan Stanley dice que mercado es propicio para elegir acciones

(Bloomberg) -- Tras un frenético repunte bursátil desde el año pasado, Mike Wilson, de Morgan Stanley, afirma que aún queda mucho potencial alcista para los inversionistas que sepan discernir entre ganadores y perdedores.

“Es un gran mercado para seleccionar acciones en este momento”, dijo el estratega jefe de renta variable estadounidense del banco el jueves en una entrevista en Bloomberg Television.

Wilson habló en un momento en el que los operadores se preparan para la temporada de resultados del tercer trimestre —que comenzará el viernes con el anuncio de los resultados de los grandes bancos, entre ellos JPMorgan Chase & Co.—, al tiempo que asimilan una serie de vientos en contra macroeconómicos, desde las tensiones en Medio Oriente hasta la persistente inflación en EE.UU.

Aunque normalmente este tipo de telón de fondo aumentaría las correlaciones y haría que las acciones se movieran más en sincronía, esto no está sucediendo esta vez. Un indicador de las correlaciones implícitas en las empresas del índice S&P 500 en el próximo mes se sitúa en 0,19, levemente por debajo de donde estaba al comienzo del último ciclo de informes de resultados. Una lectura de 1 significa que las acciones se mueven en tándem.

El S&P 500 cayó ligeramente el jueves, ya que los datos estadounidenses mostraron una inflación superior a la prevista y un enfriamiento del mercado laboral. El miércoles, el indicador marcó un récord de cierre. Ha subido cerca de un 21% este año, impulsado por el optimismo en torno a los recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal y la resistencia de la economía estadounidense.

Fase final

Aunque Wilson ha abandonado sus grandes previsiones bajistas de años anteriores, mantiene que el mercado se encuentra en la fase final de su ciclo actual y que a la renta variable le falta un catalizador de crecimiento importante que pueda impulsarla a mayores ganancias a partir de ahora.

“Necesitamos o bien que las tasas bajen de forma más significativa para impulsar la recuperación, o bien que se produzca una nueva aceleración a partir de una nueva fuente de crecimiento, y ahora mismo no la tenemos”, afirmó. “Así que, en lugar estar en marea alta, el mercado está buscando temas individuales”, ya sea la inteligencia artificial o los fármacos GLP-1, que, según él, son catalizadores temporales.

Por ello, dice que es un buen momento para ser selectivo y buscar empresas con revisiones al alza de las ganancias, que pueden encontrarse en gran medida en las transacciones cíclicas y de calidad. En cuanto a las acciones de crecimiento de gran capitalización, afirma que los factores de revisión de ganancias están empezando a desaparecer. Esta semana, Wilson elevó sus perspectivas para los denominados valores cíclicos en relación con sus homólogos más seguros y defensivos, tras los sorprendentes datos sobre las nóminas del viernes.

Bank of America Corp. lanzó un mensaje similar esta semana. Los estrategas del banco afirmaron que la próxima temporada de resultados será un “paraíso para los buscadores de acciones”, ya que el mercado de opciones está descontando el mayor movimiento implícito posterior a los resultados a nivel de acciones individuales de su historial de datos desde 2021, mientras que la volatilidad del S&P 500 a nivel de índice se mantiene relativamente estable.

