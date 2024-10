Corea del Norte acusa a Corea del Sur de desplegar drones sobre su territorio y Seúl lo niega

Las autoridades de Corea del Norte han acusado este viernes a Corea del Sur de desplegar drones sobre su territorio, una cuestión que ha sido negada poco después por las autoridades surcoreanas a pesar de que horas antes han confirmado el lanzamiento de otros 40 globos con basura por parte de Pyongyang.

El Ministerio de Exteriores norcoreano ha indicado que Corea del Sur ha desplegado un total de tres vehículos aéreos no tripulados, que habrían sobrevolado territorio de Corea del Norte durante la última semana. Así, ha señalado que se trata de una "provocación militar y una violación de su soberanía", según informaciones recogidas por la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

En este sentido, ha explicado que estos drones contaban con panfletos propagandísticos, al tiempo que ha tildado la medida de "flagrante violación de la soberanía nacional y la seguridad del país", además de una vulneración del Derecho Internacional. "Hemos pedido a Corea del Sur que acabe inmediatamente con estas peligrosas provocaciones que podrían llevar a un conflicto armado y desembocar en una guerra".

Sin embargo, el ministro de Defensa de Corea del Sur, Kim Yong Hyun, ha aseverado que Seúl no ha enviado dron alguno. "No hemos hecho eso. No tengo información alguna sobre este asunto", ha manifestado durante una comparecencia ante el Parlamento, donde los diputados le han preguntado por este asunto.

Las Fuerzas Armadas han dicho no tener constancia del asunto, si bien han matizado que revisarán la información y consultarán si estos panfletos han sido lanzados por terceros, como organizaciones privadas.

Corea del Norte ha estado lanzando miles de globos con basura desde el pasado mes de mayo hacia Corea del Sur, en una táctica que ha descrito como un 'quid pro quo' ante el lanzamiento de panfletos por parte de activistas y desertores norcoreanos al otro lado de la frontera.