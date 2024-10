Acusan a Goldman Sachs en Reino Unido de discriminación por permiso parental

(Bloomberg) -- Un exdirectivo de Goldman Sachs Group Inc. ha presentado una demanda por discriminación de sexo de £3,8 millones (US$5 millones) contra el banco de inversión, alegando que fue despedido injustamente por tomarse seis meses de permiso por paternidad.

Jonathan Reeves, quien era vicepresidente del departamento de cumplimiento normativo de Goldman en Londres, afirma que fue despedido poco después de regresar de su licencia en 2022, según los documentos preparados para una vista judicial el jueves.

El banco niega las acusaciones y argumenta que fue despedido debido a problemas con su rendimiento que se remontan a varios años atrás. Reeves afirma que la verdadera razón fue su desaprobación de que el personal masculino se tomara largos periodos de permiso laboral tras el nacimiento de sus hijos.

Reeves “se encontró con que los altos directivos del banco mostraban una actitud negativa hacia los empleados varones que se tomaban largos periodos de permiso por paternidad y, en general, hacia los empleados varones que tenían problemas con el cuidado de sus hijos”, afirman sus abogados en los documentos judiciales.

Reeves alega que poco antes de reincorporarse al trabajo se le comunicó que su puesto corría peligro y que, por primera vez en sus 15 años de carrera, había rendido por debajo de sus posibilidades. Su despido se confirmó menos de cinco semanas después, algo que, según sus abogados, no habría ocurrido a una “empleada en un puesto equivalente”.

Los bancos de Wall Street han impulsado el tiempo libre para los cuidadores secundarios. Citigroup Inc. fue uno de los que aumentaron su permiso parental este año. En el Reino Unido, los nuevos padres suelen tener más tiempo libre que en EE.UU. El nuevo gobierno laborista también tiene previsto ampliar el derecho a solicitar el permiso de paternidad y el permiso parental no retribuido desde el primer día de trabajo, equiparando ambos al permiso de maternidad.

En los tribunales de trabajo británicos, las indemnizaciones por despido improcedente tienen un límite máximo de £115.000. Sin embargo, si se demuestra algún tipo de discriminación, la indemnización puede ser ilimitada.

“Goldman Sachs fue líder en el mercado al introducir un derecho a 26 semanas de permiso parental remunerado para todos los nuevos padres en 2019, y animamos a todos nuestros empleados a tomarlo”, dijo un portavoz del banco en un comunicado sobre la disputa. “Este permiso beneficia a los padres trabajadores, así como a las madres trabajadoras”.

Los abogados de Goldman dijeron en presentaciones judiciales que las críticas a su desempeño se basaron en su papel y no porque fuera un hombre, con su desempeño comparado contra colegas masculinos y femeninos. Dijeron que tras el despido, la empresa tuvo conocimiento de que Reeves había cometido una “infracción grave” al grabar de forma encubierta al menos cinco conversaciones y reuniones durante su etapa como responsable de cumplimiento.

La reclamación económica de Reeves incluye el lucro cesante, las cotizaciones para la jubilación y el estigma de haber sido despedido, que, según argumenta, le ha llevado a fracasar en varias solicitudes de empleo.

