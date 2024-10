Tielemans no habría criticado a sus compañeros como De Bruyne, pero da el caso por cerrado

Bruselas, 9 oct (EFE).- El internacional belga Youri Tielemans reconoció este miércoles que él no habría sido tan abierto como Kevin de Bruyne en su crítica pública contra el rendimiento de sus compañeros en la derrota ante Francia el mes pasado, pero aseguró que el grupo ha entendido el enfado y que el caso está "cerrado".

"Yo no lo habría dicho a la prensa, no. Quizás no habría sido tan abierto con el mundo exterior. Ahora, Kevin ha dicho todo dentro del grupo y no le importa si se hace público o no. Tenemos un grupo joven y quizá ellos habrían preferido que todo se hubiera quedado a puertas cerradas", dijo el centrocampista del Aston Villa en una entrevista publicada este miércoles por el diario Het Laatste Nieuws.

De Bruyne, de 33 años, criticó duramente la actuación del equipo tras el partido en que Bélgica perdió 0-2 contra Francia y, sin nombrarlos, cargó también contra el rendimiento de "algunos" de sus compañeros que no hicieron su trabajo, dijo.

Ante la ausencia de De Bruyne por lesión y la de Romelu Lukaku porque ha obtenido un permiso del entrenador, Tielemans, de 27 años, lucirá el brazalete de capitán de los Diablos Rojos ante Italia y Francia en los dos próximos encuentros de Liga de Naciones.

Desde esa posición de líder del vestuario, el centrocampista señaló que De Bruyne también compartió su crítica con el equipo, y que los jugadores lo entendieron.

"Dentro del grupo lo dijo de nuevo de una manera constructiva. Y todos lo entendieron. Caso cerrado", aseguró Tielemans.

Reconoció que las palabras del centrocampista del Manchester City se interpretaron como una "bomba", pero agregó que en realidad el jugador criticó que la falta de solidaridad y sacrificio en el juego colectivo en un equipo que no ha vuelto a dar el nivel de 2018, cuando fue tercero en el Mundial de Rusia.

"Creo que todos están de acuerdo con eso. Eso no tiene por qué ser algo negativo. Si él dice que todos tenemos que dar el cien por ciento y correr unos por otros, no creo que haya mucho de negativo en eso. También hubo frustración y emoción involucradas", concluyó. EFE