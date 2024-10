La cumbre del sábado sobre Ucrania queda aplazada tras el cambio de planes de Biden

La reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania que se iba a celebrar el sábado en Alemania a nivel de líderes ha quedado aplazada, después de que el martes uno de los principales asistentes, el presidente estadounidense, Joe Biden, anunciase que no acudiría por la inminente llegada del huracán 'Milton' a Florida. El acto se iba a celebrar en la base norteamericana de Ramstein, pero las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han confirmado este miércoles que no tendrá lugar, en un breve primer anuncio en el que no han informado de su posible reprogramación para fechas posteriores. También estaba prevista la asistencia del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, así como otros líderes como el británico Keir Starmer, el francés Emmanuel Macron o el alemán Olaf Scholz. En total, medio centenar de países integran este Grupo de Contacto, entre ellos España. Biden anuló una gira internacional que, además de Alemania, incluía una escala en Angola. Lo justificó en virtud de la delicada situación en el sureste de Estados Unidos, que espera el próximo impacto del que podría ser el peor ciclón en décadas para la zona.

