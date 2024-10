El Vissel Kobe agradece a Iniesta su contribución al fútbol japonés tras su retirada

Tokio, 9 oct (EFE).- El presidente del Vissel Kobe, Yuki Chifu, agradeció a Andrés Iniesta su contribución al fútbol nipón y destacó su papel como modelo tanto "dentro como fuera" del terreno de juego, después de que el español anunciara su retirada.

"Durante cinco años contribuyó mucho no solo al club, sino al fútbol japonés", recordó Chifu en un comunicado difundido este miércoles donde repasó los títulos conseguidos por el club desde 2018 a 2023, temporadas en las que el futbolista español jugó en el archipiélago.

"Para mí, personalmente, las actuaciones de Iniesta han sido una gran inspiración. Sus jugadas aún están frescas en mi memoria", declaró el presidente y añadió que su ayuda, como un "jugador de clase mundial", pudo atraer a nuevos aficionados a la liga japonesa.

El responsable del club destacó su personalidad "humilde", a pesar de ser "uno de los mejores jugadores a nivel mundial", y su "respeto" por compañeros y aficionados a partes iguales. Además, se sintió "orgulloso" por el amor que el jugador confesó por la ciudad y el país.

En mayo del año pasado, el futbolista español anunció su salida del Vissel Kobe y prometió mantener su relación con el club, un hecho que Chifu recuerda y espera que puedan seguir "andando juntos" en nuevos caminos.

Iniesta jugó 114 partidos en la liga japonesa, donde marcó 21 goles y asistió en 22 ocasiones, además de cosechar cinco títulos en el club: dos campeonatos de Asia, un campeonato de la liga japonesa, una Copa del Emperador y una Supercopa nipona.

El excentrocampista internacional, autor del tanto que dio a España el título mundial en 2010, anunció en la víspera su retirada en un acto celebrado en el antiguo cine IMAX del Port Vell de Barcelona.

"Supongo que me permitiréis que me emocione hoy. Pero son lágrimas de emoción, de orgullo, no de tristeza. Son las lágrimas de ese niño de Fuentealbilla que tenía el sueño de ser futbolista profesional. Y lo conseguí, con mucho trabajo y muchísimo esfuerzo... de nunca rendirse, valores imprescindibles en mi vida. Me siento muy orgulloso de este camino, con toda la gente que me ha acompañado", afirmó con la voz entrecortada al inicio del acto.

Durante más de una hora, Iniesta repasó con los presentes una extensa carrera que le ha llevado a jugar hasta los 40 años y que empieza con ese viaje de Fuentealbilla a Barcelona con 12.

Cuelga las botas con 39 títulos y sin haber ganado nunca el Balón de Oro, pese a haber marcado una época como uno de los mejores centrocampistas de la historia, una distinción que tuvo cerca en 2010, cuando copó el podio con Xavi y Messi, sus compañeros en el conjunto azulgrana. EFE