Colocan geolocalizadores y destrozan el coche de Juan Jesús: "Nunca más me sentiré seguro"

Roma, 9 oct (EFE).- El brasileño Juan Jesus, central del Nápoles, desveló este miércoles que durante la noche unos delincuentes destrozaron su coche y que antes había encontrado geolocalizadores puestos, motivo por que aseguró que la ciudad napolitana, pese a ser una "ciudad hermosa", a partir de ahora no será segura nunca para él.

"¡CERO seguridad! Después de casi un mes de acoso, hoy intentaron quitarme el coche. Qué sensación más mala. Dais asco", publicó el jugador en Instagram, con un vídeo a las 05.34 de la mañana (+2 GMT) en el que se ve el coche con las ventanillas rotas y revuelto en el interior, con las sillas de los niños pequeños dañadas y descolocadas.

El brasileño, que no está convocado con su selección para este parón, disfrutó de varios días de vacaciones fuera la ciudad partenopeoa y se encontró el coche destrozado a su vuelta.

"Lo que pasó esta noche es solo la guinda del pastel. En el espacio de un mes encontré cinco AirTags (geolocalizadores). El hecho de que estos delincuentes sepan dónde vivo no me trae tranquilidad", explicó en otro post en redes sociales, horas después.

"Lamentablemente en una ciudad tan hermosa (Nápoles) nunca más me sentiré seguro. Sé que los bienes materiales son secundarios, pero saber que un extraño ha asaltado algo mío realmente me da asco", sentenció.

A sus 33 años, el ex del Roma y del Inter, no ha conseguido asentarse como central titular en el nuevo Nápoles de Antonio Conte, que apuesta por el italiano Alessandro Buongiorno y el kosovar Amir Rrahmani en el once.

Solo jugó de titular en el primer partido de la temporada, el único que ha perdido el Nápoles hasta el momento, en un doloroso 3-0 encajado contra el Hellas Verona en el que quedó señalado. Desde entonces solo ha jugado 90 minutos esta temporada, en la victoria por 5-0 ante el Palermo en Copa Italia. EFE