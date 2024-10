PP afea que Sánchez va "a rastras" al Congreso a abordar la migración y PSOE critica que "abrazan" el discurso xenófobo

El PP ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acuda este miércoles "a rastras" al Congreso para abordar la crisis migratoria, mientras el PSOE ha criticado a los 'populares' por "abrazar" el discurso xenófobo. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha criticado que Sánchez acude a la Cámara Baja "a rastras" y "contra su voluntad". "Quiero decir que Sánchez vendrá el miércoles a la Cámara a rastras. Contra su voluntad. Porque no quería hacerlo. Pero, finalmente, la junta de portavoces, sin el apoyo del Partido Socialista, lo ha forzado", ha explicado. Asimismo, el 'popular' ha destacado que España padece una crisis migratoria "sin precedentes" y que se produce "por la falta de política migratoria de un país que ha decidido bajar los brazos en la lucha contra la inmigración ilegal". Además, ha dicho que el Gobierno ha "desatendido" los mecanismos que facilitan la inmigración a España y que ha puesto "mil trabas" a la inmigración legal y "todas las facilidades posibles" a la inmigración ilegal. "Le exigimos que haga lo que hacen otros países de nuestro entorno para reducir la llegada de la inmigración ilegal a nuestro país. Y Sánchez se niega y no sabemos por qué", ha subrayado. También ha comparado la crisis migratoria de España, que ha tildado de "preocupante, dantesca", frente a la situación de Italia o Grecia, que ha dicho que "son capaces de reducir la inmigración ilegal". En este sentido, ha asegurado que "hay gente que pierde la vida en el Atlántico, a bordo de cayucos, por culpa de quien hace de forma irresponsable efectos llamada". "Creemos que la comparecencia de Sánchez de mañana es una oportunidad para que explique si el gobierno tiene pensado cambiar su política migratoria y si tiene pensado defender la integridad territorial y la integridad de las fronteras de nuestro país", ha afirmado. Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que este miércoles "quedará muy clara la diferencia" entre el presidente del Gobierno, "que tiene una política integradora, solidaria y humanitaria", que "recuerda" a España "como un país que fue también de emigración, de migrantes, un país que quiere y que tiene que estar a la altura de su historia y un gobierno que tiene que estar a la altura de la sociedad solidaria y humanitaria que es la española". PSOE: "EL PP PRETENDE QUE SE UTILICEN A LOS INMIGRANTES COMO KLEENEX" A su juicio, frente a Pedro Sánchez se sitúa Alberto Núñez Feijóo, "que hace tiempo que abrazó el discurso xenófobo ligando inmigración y delincuencia". "De hecho, hay una frase muy ilustrativa de esto cuando en las elecciones catalanas pidió directamente el voto a los que no aceptan que la inmigración ilegal ocupe nuestros domicilios. Es decir, exactamente el mismo discurso que la extrema derecha. Un Feijóo que habla de deportaciones masivas y que pretende que se utilicen a los inmigrantes como los Kleenex de usar y tirar", ha subrayado el portavoz socialista. Por parte de Podemos, Javier Sánchez ha avanzado que su formación preguntará a Sánchez por la política de migración y la de asilo del Gobierno. En este sentido, se ha referido a las "deportaciones masivas" que ha dicho que anunció el presidente en Senegal. "No sabemos si lo sigue manteniendo. En cualquier caso, era una intervención que no se distinguía mucho de las que pueden hacer otros gobiernos, como el húngaro o el italiano", ha expuesto. Además, se ha referido a la "inmigración circular", de la que lamentado que "tampoco" se sabe nada. "Pero, en cualquier caso, de lo que no habla este gobierno es de migración, derechos de los migrantes de articular vías seguras, de incrementar los medios de atención y, por eso, le vamos a preguntar", ha denunciado. En esta misma línea, el diputado por Podemos ha indicado que este miércoles interpelarán también al presidente sobre la política de asilo y ha recordado que en los últimos días se ha devuelto a la "mayoría" de los activistas saharauis que habían pedido asilo en Barajas. "Fuimos varios, los grupos parlamentarios, yo desde aquí hace dos semanas en esta sala de prensa, que le pedimos que reconsideraran su posición. Pero, finalmente, el ministro Marlaska ha cumplido su amenaza, los ha expulsado y lo ha hecho, además, sin permitir que las diputadas de Podemos pudiéramos visitarlos y conocer de primera mano su situación", ha denunciado.

Compartir nota: Guardar