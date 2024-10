Imanol Arias recupera la sonrisa al lado de una misteriosa morena

Imanol Arias ha pasado página. Tras llegar a un pacto con la Fiscalía el pasado mes de junio en el que, reconociendo que defraudó 2 millones de euros a Hacienda, pagó 3,5 millones de euros de multa y aceptó una condena de 26 meses de cárcel que no cumplirá, el actor recupra la sonrisa al lado de una misteriosa morena con el que se ha dejado ver de lo más cómplice por las calles de la capital. Tras poner punto y final a su exitosa gira por Argentina con su obra de teatro 'Mejor no decirlo', el inolvidable Antonio Alcántara en 'Cuéntame' ha reaparecido en nuestro país muy bien acompañado. Soltero y sin compromiso -por lo menos que haya trascendido públicamente- desde su separación de la fotógrafa Irene Meritxell tras 11 años de discreta relación- Imanol podría haber rehecho su vida sentimental con una mujer morena con la que le hemos pillado derrochando sonrisas y cercanía por la Milla de Oro madrileña. Se trata de Nuria Gutiérrez de Cos, una instructora de yoga vallisoletana con la que ya se le relacionó a finales de 2023, con la que no se había dejado ver desde entonces y con la que parece que afianza su especial relación a pasos agigantados. Compartiendo miradas y una divertida charla en la que Imanol se mostró de lo más relajado y sonriente, la pareja disfrutó de una completa jornada en una de las zonas más exclusivas de la capital en la que, además de realizar algunas compras, comieron en un conocido restaurante antes de abandonar el lugar juntos en un taxi.

