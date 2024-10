Grisi (Santander): "Lo que nos interesa es ser el mejor banco de España, no el más grande"

El consejero delegado de Banco Santander, Héctor Grisi, ha subrayado que la ambición de la entidad que dirige es la de ser el mejor banco de España, pero no necesariamente el de mayor tamaño. "Lo que nos interesa es ser el mejor banco de España, no el más grande. Si luego crecemos debe ser consecuencia de ser el mejor", ha indicado Grisi durante su intervención en el XV Encuentro Financiero organizado por 'Expansión' y KPMG. El ejecutivo respondía así a la pregunta de si le preocupaba que, en caso de que prosperase la oferta de compra de BBVA sobre Banco Sabadell, Santander pasara a ocupar la tercera posición por cuota de mercado en el país. "Los bancos que están realizando la OPA, tanto si se da como si no se da, van a seguir compitiendo duro en el mercado", ha enfatizado el mexicano. En referencia al estado actual de la entidad, Grisi ha indicado que Santander está enfocado en cambiar su modelo operativo para pasar a ser un banco centrado en los clientes. "Lo que estamos logrando es cada vez más convertirnos en el principal banco de nuestros clientes", ha detallado. Asimismo, respecto a una posible operación transfronteriza, al calor de las ambiciones de Unicredit de hacerse con Commerzbank, Grisi ha destacado que el foco de Santander está en "operar mucho mejor" los bancos que tienen actualmente y ser el mejor en cada país en el que opera. Respecto a México, ha expresado su confianza en el nuevo Gobierno y en que se centrará en tomar medidas que generen inversión y crecimiento para el país.

