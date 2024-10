Goldman Sachs prevé recuperación en mercado de OPI de EE.UU.

(Bloomberg) -- La propagación del repunte en los mercados de renta variable a más de un puñado de acciones está dejando espacio para más ofertas públicas iniciales, según el responsable mundial de mercados de capitales de renta variable de Goldman Sachs Group Inc.

“Hemos estado en un mercado bastante único”, dijo David Ludwig a Bloomberg News en una entrevista. El negociador señaló la dura competencia por el efectivo de los inversionistas debido a las tasas de interés sin riesgo, así como a los gestores de dinero “a los que se les paga por poseer un pequeño grupo de empresas tecnológicas de megacapitalización que están creciendo a escala, invirtiendo en IA y devolviendo capital”.

“Eso elevó mucho el listón para comprar OPI para los inversionistas”, dijo Ludwig.

A pesar de que el volumen de salidas a bolsa en lo que va de año no ha estado a la altura de lo que muchos esperaban, Ludwig añadió que las pausas y reactivaciones en el flujo de salidas a bolsa han enmascarado una imagen de mejora constante según otras métricas. Por ejemplo, el descuento asociado a las OPI —una medida de cómo se han valorado las nuevas salidas a bolsa en comparación con sus homólogas ya públicas— se ha reducido. Ha bajado del 25% al 15%, según Ludwig.

“Los mercados están abiertos desde hace tres años”, afirmó. “Nuestro trabajo consiste en encontrar el punto de equilibrio entre compradores y vendedores, y la brecha que ha existido durante un tiempo se ha ido reduciendo y actualmente se encuentra en un lugar más estrecho de lo que ha estado durante algún tiempo”.

Siete magníficas

Varias de las grandes operaciones estadounidenses lideradas por Goldman Sachs este año han producido rendimientos llamativos, como la empresa de pruebas de seguridad UL Solutions Inc., cuyas acciones se han disparado más de un 80% tras su salida a bolsa en Nueva York por un valor de US$946 millones, y Zeekr Intelligent Technology Holding Ltd., cuyas acciones han subido un 43% desde que el fabricante chino de vehículos eléctricos recaudara US$441 millones en su oferta estadounidense.

Sin embargo, no es difícil entender por qué algunas empresas se han mostrado reacias a probar suerte en la bolsa, ya que el grupo de las Siete Magníficas, formado por grandes acciones tecnológicas, ha subido casi un 200% desde finales de 2022, frente a la rentabilidad del 54% del índice de referencia S&P 500 en el mismo periodo.

Este año se han recaudado unos US$35.500 millones a través de ventas de acciones por primera vez en las bolsas estadounidenses, lo que supone un aumento del 61% con respecto al tramo observado en 2023 hasta el 6 de octubre, pero sigue estando muy por debajo del promedio de la década anterior a la pandemia, según muestran los datos recopilados por Bloomberg.

Los sectores de empresas que acuden al mercado de OPI, así como los inversionistas que participan, son más amplios, y las operaciones están funcionando mejor, dijo Ludwig.

“Pero sigue siendo un poco más lento de lo que esperaba este año y es probable que continúe así durante el cuarto trimestre”, dijo. “Los volúmenes del mercado de OPI siguen siendo bajos en comparación con 2019, por lo que tenemos espacio para avanzar”.

Las expectativas de que la Reserva Federal iniciara su ciclo de recortes de tasas ya estaban ayudando incluso antes de que se anunciara la reducción de 50 puntos básicos. El Russell 2000, de pequeña capitalización, y el S&P 500, de igual ponderación, registraron fuertes ganancias de aproximadamente el 9% en el tercer trimestre, superando al S&P 500, de alta ponderación tecnológica, por el mayor margen en más de un año, lo que tranquiliza a las empresas que han estado tanteando el terreno para vender acciones por primera vez.

Cambio de expectativas

A menos de un mes de las decisivas elecciones presidenciales en EE.UU., y con las expectativas de los mercados cambiantes ante la serie de recortes de tasas previstos, el año que viene se perfila como otro paso hacia un mercado normal de OPI.

“Una vez que lleguemos a 2025 y los inversionistas tengan más certidumbre, parece que será un año cada vez más emocionante y más normalizado, al margen de cualquier gran sorpresa negativa en el frente geopolítico”, afirma Ludwig.

Los banqueros de Wall Street han anunciado un aumento de las reuniones tanto con vendedores como con inversionistas deseosos de poner dinero a trabajar. Según Ludwig, cada vez es más importante asegurarse de que las empresas se relacionan con los posibles inversionistas y les dedican el tiempo suficiente antes de salir a bolsa.

