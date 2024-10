El Gobierno de México revela que el alcalde decapitado no pidió protección y estaba solo cuando fue atacado

El ministro de Seguridad de México, Omar García Harfuch, ha explicado este martes que el alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, asesinado y decapitado el domingo, no había solicitado protección de ningún tipo y que acudió solo sin escolta a la reunión a la que antes de llegar fue interceptado. "Él no contaba con protección de la Guardia Nacional, pero tampoco lo había solicitado", ha explicado Harfuch, quien ha contado que Arcos se encontraba solo en el momento en el que fue atacado. "Iba a acudir a Petaquillas a una reunión, sale de Chilpancingo y se va en su camioneta, sin escoltas, sin chofer", ha relatado. "Sabemos que iba a una reunión, no iba acompañado, se pierde comunicación en una comunidad y posteriormente se encuentra el hallazgo horas más tarde", ha detallado el nuevo ministro de Seguridad del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum. Harfuch ha señalado que por el momento la investigación de este crimen está en manos de la Fiscalía del estado de Guerrero, pero que el Gobierno Federal ha puesto todos los recursos al alcance para esclarecer el caso y hallar a los responsables. Asimismo, ha informado de que tras el crimen del domingo, han recibido varias solicitudes de protección por parte de alcaldes de Guerrero y Guanajuato. "Ayer recibimos cuatro", ha contado sin detallar mucho más. "Por respeto", ha dicho, son las personas quienes lo piden quienes deben informar de ello. En una rueda de prensa en la que también ha estado presente la presidenta Sheinbaum, Harfuch ha presentado la estrategia de seguridad para este sexenio y que dará continuidad a la de la anterior administración de Andrés Manuel López Obrador, basada no solo en fortalecer las agencias y las fuerzas del orden, sino también en atajar las causas de la desigualdad y la pobreza que crean luego los conflictos. A su vez, ha negado que la reciente reforma de la Guardia Nacional vaya a suponer la militarización de México. "Es falso (...) lo que estamos haciendo es aprovechar las capacidades del Ministerio de Defensa" que "ya tiene cuarteles propios y un gran despliegue en el territorio nacional", ha dicho. "Necesitamos forzosamente un cuerpo como la Guardia Nacional para que brinde el apoyo y el andamiaje a cientos y miles de familias de México, pero también (...) a los investigadores y agentes de Inteligencia", ha remarcado Harfuch.

