El Gobierno aprueba el reglamento para garantizar la igualdad de las personas LGTBI+ en las empresas

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes el reglamento acordado con sindicatos y empresarios en el que se desarrollan las medidas para garantizar la igualdad de las personas LGTBI+ en empresas con más de 50 trabajadores. Según ha señalado la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se trata del Real Decreto de medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI+ en las empresas, un texto que ha recalcado que es "fruto del diálogo y la negociación" con la patronal y con los sindicatos. "Este es el XX Acuerdo de Diálogo Social, de carácter tripartito, y les tengo que decir que somos absolutamente un país a la vanguardia en los derechos de las personas LGTBI, no solo en Europa, sino en el mundo", ha celebrado. En cuanto a las medidas que contempla el reglamento, Díaz ha explicado que las empresas "tienen la obligación de negociar y de tener medidas de favorecimiento de igualdad entre las personas LGTBI, de igualdad de trato". Igualmente, ha precisado que, desde este martes, todas las empresas de España tienen que reabrir todos sus convenios colectivos, en un plazo de tres meses, para negociar las condiciones que garanticen la igualdad de las personas LGTBI+ en las empresas, "sin estereotipos, sin sesgos, sin discriminaciones", para "que puedan ser libres e iguales". EL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO TRANS SE DESARROLLARÁ "YA MISMO" Respecto a los procesos de selección, Díaz ha explicado que, con la norma, las personas que formen parte de esta fase tienen que tener formación "específica" en esta materia y que todas las empresas dispondrán de un plan de acoso al colectivo. Además, ha dicho que contará con un plan de acompañamiento a las personas trans en el empleo, que ha dicho que van a desarrollar "ya mismo". Finalmente, Díaz ha avisado que, si en el plazo de tres meses no están negociadas las condiciones, "se van a aplicar con carácter supletorio en todas y cada una de las empresas". Asimismo, ha explicado que la norma lleva "la democracia a las empresas" y acaba con "una de las formas más agresivas de discriminación" en España. En este sentido, ha indicado que cuatro de cada diez personas trans son expulsadas del mercado de trabajo en los procesos de selección. Además, ha dicho que, en España, más del 42% de las personas LGTBI "son discriminadas sin rubor". En todo caso, Díaz ha señalado que España es un país que "está muy comprometido con la igualdad y con los derechos de las personas LGTBI", pero ha apuntado que "queda muchísimo por hacer". "Lo que hacemos con esta norma, además, es desarrollar la ley trans", ha expuesto. Además, ha añadido que la negociación con sindicatos y patronal fue "compleja", ya que duró más de seis meses la mesa de diálogo social. Finalmente, la vicepresidenta ha aplaudido el "tiempo récord" en el que se ha tramitado la norma. "Hace escasamente diez días, hemos recibido el informe del Consejo de Estado, lo digo por publicaciones que he observado. Créanme que nunca en diez días se ha tramitado una norma como esta", ha subrayado.

