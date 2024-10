Antonio Tejado reaparece con un significativo mensaje tras los rumores sobre su complicado estado

Antonio Tejado vive sus horas más bajas. En libertad provisional desde el pasado mayo, y a la espera de sentarse en el banquillo de los acusados por ser el presunto autor intelectual del robo a la casa de su tía María del Monte e Inmaculada Casal, el sobrino de la artista estaría atravesando un momento complicado. Incapaz de sobrellevar la presión mediática, y el hecho de estar obligado a acudir a los juzgados de Sevilla cada 15 días para firmar ante el juez, le ha pasado factura, y como ha revelado Anabel Gil en 'Espejo Público', está acudiendo a terapia después de que le hayan diagnosticado "varias patologías". "Le está costando retomar su vida, se ha ido de Sevilla para tener una vida normal y solo va cuando tiene que firmar" ha asegurado, afirmando que tan mal lo pasa en casa una de sus apariciones ante las cámaras que incluso vomita al regresar a casa tras cumplir con las medidas cautelares impuestas para concederle la libertad provisional. Una información a la que Tejado ha reaccionado sin necesidad de romper su silencio. En su reaparición pública -precisamente en los juzgados ya que este lunes 7 de octubre le ha tocado firmar- ha lucido una camiseta con un significativo mensaje: "I live for myself and I answer to nobody"; es decir, "vivo para mi mísmo y no respondo a nadie" es la contundente cita de Steve McQueen que el sobrino de María del Monte ha elegido para responder a los rumores sobre el complicado momento anímico que atraviesa desde que salió de prisión. Con bastante más peso que cuando abandonó la cárcel de Sevilla el pasado 20 de mayo, el ex de Chayo Mohedano ha preferido sin embargo no aclarar si es cierto que tiene diversas patologías, está superado por la presión mediática y está yendo a terapia como se ha dicho. Impasible, Tejado, que mantuvo un breve affaire con Bárbara Rey en la casa de María del Monte en El Rocío cuando era menor de edad, también ha dado la callada por respuesta a la polémica en la que está envuelta la vedette tras la filtración de sus imágenes y sus audios con el Rey Juan Carlos, dejando en el aire si sigue teniendo contacto con la madre de Ángel Cristo y ha podido hablar con ella en los últimos días.

