Starmer pide un alto el fuego en Oriente Próximo en el aniversario del 7 de octubre

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha pedido un alto el fuego en Oriente Próximo con motivo del primer aniversario del 7 de octubre y aboga por "apoyar inequívocamente a la comunidad judía" en el que fue "el día más oscuro" de su historia "desde el Holocausto". "Un año después de estos horribles ataques, debemos apoyar inequívocamente a la comunidad judía y unirnos como país. Nunca debemos mirar para otro lado ante el odio. Tampoco mientras los civiles sufren las terribles conseuencias de este conflicto. Reitero mi llamamiento a un alto el fuego inmediato en Gaza y Líbano, y las eliminación de todas las restricciones a ayuda humanitaria", ha dicho. Starmer ha sostenido que su Gobierno no "flaqueará" en la "búsqueda de la paz". "En este día de dolor y tristeza, honramos a quienes hemos perdido y continuamos con nuestra determinación de devolver a quienes aún están retenidos como rehenes, ayudar a quienes sufren y asegurar un futuro mejor para Oriente Próximo", ha expresado. El jefe de Gobierno británico ha recordado que "más de mil personas fueron brutalmente asesinadas", incluidos "hombres, mujeres, niños y bebés muertos, mutilados y torturados por los terroristas de Hamás". "Judíos asesinados mientras protegían a sus familias. Jóvenes masacrados en un festival de música. Personas secuestradas de sus hogares", ha declarado. "Días y semanas después, siguieron surgiendo informes angustiosos de violaciones, torturas y brutalidades incomprensibles. Como padre, esposo, hijo, hermano, conocer a las familias de quienes perdieron a sus seres queridos la semana pasada fue inimaginable. Su dolor y pena son los nuestros, y se comparten en hogares de todo el país. Un año después, ese dolor colectivo no ha disminuido ni menguado", ha asegurado. Por último, ha sostenido que su "determinación de traer a casa a quienes aún están cautivos perdura" y que se mantiene "firme" en su compromiso de traer a los rehenes a casa, por lo que no se "rendirá" hasta que vuelvan, según reza un comunicado de Downing Street. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha asegurado que "el dolor permanece de forma tan vívida como hace un año", el "dolor de los israelíes" que es también "nuestro". "El dolor de una humanidad herida. No olvidaremos a las víctimas, a los rehenes, o a las familias con los corazones rotos por la ausencia o la espera", ha indicado a través de su perfil en la red social X, desde donde ha enviado sus "pensamientos fraternales" a los seres queridos de las víctimas. El primer ministro de Bélgica, Alexander de Croo, se ha sumado también al llamamiento de un "alto el fuego en todos los frentes" al considerar que "ya es hora" de llegar al acuerdo. "Los civiles inocentes ya han sufrido bastante y es necesario que se respeten los Derechos Humanos", ha indicado. CONMEMORACIÓN EN EEUU El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama, Jill Biden, conmemorarán el aniversario "desde los brutales ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023" participando en una ceremonia de encendido de velas por la muerte de judíos. Mientras que la vicepresidenta y candidata presidencial, Kamala Harris, junto con el segundo caballero, Douglas Emhoff, plantarán un arbol conmemorativo "en honor a las víctimas" y pronunciarán un discurso. El Ejército de Israel lanzó una cruenta ofensiva contra la Franja de Gaza a raíz de Hamás y otras milicias palestinas del 7 de octubre de 2023, que se saldaron con 1.200 muertos y 240 rehenes. Desde entonces, en torno a 41.870 personas han muerto en la Franja de Gaza, a los que se suman más de 700 palestinos muertos por acciones del Ejército o de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este.

Compartir nota: Guardar