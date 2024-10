Reino Unido subraya que "no hay dudas" sobre la soberanía de Gibraltar tras la cesión de Chagos a Mauricio

El Gobierno de Reino Unido ha insistido este lunes en que "no hay dudas sobre la soberanía británica" tanto en Gibraltar como en Malvinas, descartando cualquier extrapolación a ambos territorios del acuerdo suscrito la semana pasada con Mauricio para ceder a este país el control sobre el archipiélago de Chagos. Un portavoz de Downing Street ha indicado que la soberanía de Gibraltar y de las Malvinas "no está abierta a negociaciones", pese a que el Gobierno argentino sí ha utilizado el histórico pacto sobre Chagos conocido el pasado jueves para reavivar sus demandas territoriales. "Chagos es una situación única con una historia única", ha zanjado el portavoz, en unas declaraciones recogidas por Sky News y en las que, frente a las críticas de la oposición, ha querido hace hincapié en que el anterior Gobierno conservador ya llevó a cabo más de una decena de negociaciones con Mauricio relativas a este caso. Además de Londres, el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, también afirmó la semana pasada que el acuerdo entre Reino Unido y Mauricio para la cesión de soberanía del archipiélago de Chagos "no sienta absolutamente ningún precedente" sobre el futuro del Peñón, ya que se trata de casos "completamente diferentes". Picardo ha trazado claras diferencias con el contexto gibraltareño, señalando por ejemplo que, en el caso del Peñón, Londres siempre ha dejado claro que "no entrará a negociar la soberanía" con Madrid, tanto con gobiernos conservadores como laboristas. Así, ha defendido el derecho de los gibraltareños a "determinar su propio futuro", siempre bajo el paraguas británico.

