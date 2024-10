Edmundo González se reúne con un rector del CNE de Venezuela

El excandidato opositor venezolano Edmundo González ha anunciado este domingo que se ha reunido con uno de los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Juan Carlos Delpino, que denunció en agosto "falta de transparencia y veracidad" de los resultados oficiales de las elecciones presidenciales del 28 de julio que dieron la victoria al presidente, Nicolás Maduro, a pesar de las denuncias de fraude de la oposición. "Me transmitió detalladamente su experiencia de lo vivido el 28 de julio dentro de las instalaciones del organismo electoral. Es importante recordar que Del Pino fue el único ausente cuando se anunciaron los resultados fraudulentos en la noche de la elección presidencial, lo que lo obligó a salir del país", ha indicado a través de una publicación en su perfil de la red social Instagram. González ha sostenido que "no solo la publicación de las actas originales avala el deseo mayoritario de cambio de los venezolanos, también los testimonios reales de quienes estuvieron presentes el 28 de julio lo confirmaran". Delpino declaró que "lo ocurrido antes, durante y después de la elección presidencial, señalan la gravedad de la falta de transparencia y veracidad de los resultados", remarcando que carecía "de la evidencia que respalda los resultados anunciados". Según señaló, tras el cierre de las mesas de votación "se evidenció un incumplimiento de normas y reglamentos esenciales cuando se reportaron incidentes de desalojo de testigos de la oposición. Además, destacó que la transmisión de los resultados "debía hacerse inmediatamente al cierre de las mesas" pero "fue interrumpida" por un "presunto hackeo, habiendo silencio y una demora no explicada". Ante la falta de transparencia, decidió no asistir al anuncio de los resultados ni de acudir al acto de proclamación de Maduro.

