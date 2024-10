Bryan Gil no se concentra con la selección española a causa de unas molestias musculares

El extremo español del Girona Bryan Gil, que había sido convocado por la selección española masculina para los partidos de la Liga de Naciones ante Dinamarca y Serbia tras las lesiones de Yeremy Pino y Ferran Torres, no estará en la lista finalmente debido a unas molestias musculares, según informó este lunes la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Bryan Gil, que disputó 32 minutos este fin de semana en la victoria del Girona ante el Athletic Club, no comenzará la concentración con la selección española según acordaron los servicios médicos del club catalán y del combinado nacional. El atacante fue llamado por Luis de la Fuente para disputar los duelos ante Dinamarca en Murcia y frente a Serbia en Córdoba de la Nations League junto a Bryan Zaragoza, para que ambos suplieran a los lesionados Yeremy Pino y Ferran Torres. Luis de la Fuente no llamará a otro futbolista para suplir la baja del jugador del Girona.

