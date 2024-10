Aless Gibaja, íntimo amigo de Alejandra Rubio, se deshace en piropos con Carlo Costanzia

Mostrando su faceta más solidaria y su amor por los animales, Aless Gibaja ha sido uno de los rostros conocidos que este domingo ha apoyado con su presencia la carrera solidaria "Perrotón Madrid 2024" por la 'Adopción y Tenencia Responsable de Animales de Compañía y contra el Abandono y Maltrato Animal' en el marco del bicentenario de la Policía Nacional. Con la ausencia de la Reina Sofía, Presidenta de Honor de Perrotón, en medio de la polémica por la filtración de las imágenes y los audios del Rey Juan Carlos con Bárbara Rey, todas las miradas estaban puestas en Sofía Cristo, que al margen del delicado momento que atraviesa su madre no ha dudado en capitanear este evento benéfico al que lleva asistiendo varios años. "Entiendo que estáis haciendo vuestro trabajo, pero es una locura. He visto a Sofía fuerte, entera, increíble, yo creo que yo no hubiese venido. La pobre es una víctima de todo esto, de su hermano, del escándalo de su madre" ha comentado Aless Gibaja, que ha salido en defensa de la vedette asegurando que "es una víctima de lo que está ocurriendo. La gente lee titulares, no lee lo que ha pasado, es una víctima, me da mucha pena". Implacable, el influencer ha arremetido contra Ángel Cristo, confesando que le parece "terrible que hable así de su madre, que la venda": "Es rastrero, sucio, creo que puedes contar cosas, pero no a ese extremo, es horrible, no entiendo cómo puede hacerlo". "He visto a Sofía súper entera, fuerte, siempre lo ha sido. Está desbordada, no entiende esto, le afecta muchísimo a ella, pero está demostrando que es un diez en todos los sentidos" ha destacado, apuntando que le parece lógico que la Reina Emérita no haya acudido al Perrotón "porque coincidiría con Sofía y sería un boom". Íntimo amigo de Alejandra Rubio, Aless también se ha pronunciado sobre sus declaraciones a Europa Press hace unos días en las que revelaba que había comprado muchos regalos "para las dos", dejando entrever que la hija de Terelu Campos esperaría una niña. "¿Pero quién ha dicho si es niña o niño? ¿Por qué no habéis pensado que son gemelos, el tripón que tiene" ha bromeado, guardando el 'secreto' sobre el sexo del bebé de la tertuliana y Carlo Costanzia. "El otro día estuve comiendo con ellos dos, son increíbles, me encantaría que les vierais por un agujerito, es increíble como se cuidan los dos, tanto él como Alejandra" ha revelado, desmintiendo así los rumores de crisis que persiguen a la pareja. Como nos ha contado, el novio de su amiga le parece "un chico diez. Inteligente, de repente hace conversaciones... yo le daba patadas a Alejandra por debajo de la mesa, es un chico diez" ha afirmado deshaciéndose en piropos sobre Carlo. No solo sobre el actor, sino también sobre Mar Flores, "una abuela espectacular". "¡Qué pibón, tiene que estar feliz, va a ser abuela súper joven, tiene 55 años, guapísima, feliz" ha afirmado, volviendo a sembrar la duda sobre el sexo del bebé de Alejandra: "Quién sabe, niño, niña, o si hay más... ¿no habéis visto el tripón que tiene" ha zanjado entre risas.

