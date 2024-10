Yamanishi y Palmisano conquistan marchando la Gran Vía de Madrid

Madrid, 6 oct (EFE).- El japonés Toshikazu Yamanishi y la italiana Antonella Palmisano lograron este domingo la victoria en la tercera edición del Gran Premio Internacional Madrid Marcha, que se desarrolló por la Gran Vía sobre un recorrido de diez kilómetros ante multitud de aficionados y que antes de su inicio brindó un homenaje al campeón olímpico Álvaro Martín.

Toshikazu Yamanishi, doble campeón mundial de 20 km marcha, se presentó en Madrid como uno de los grandes favoritos y sobre el asfalto de la Gran Vía dominó la carrera de principio a fin hasta parar el crono en 40:00, entrando a la meta en solitario.

El nipón, que no pudo defender su bronce olímpico en París ya que fue descalificado en las pruebas previas de selección, demostró el gran momento de forma que mantiene dando un recital en Madrid sin dar opción a sus rivales en el circuito urbano homologado de un kilómetro, al que dieron diez vueltas, por la Gran Vía madrileña entre la Plaza de Callao y el edificio de Telefónica.

“Estoy contento porque me he sentido realmente bien y he podido hacer un muy buen registro, en un año un tanto especial. No pude competir en los Juegos Olímpicos de París, pero creo que eso, al mismo tiempo, me ha servido para poder ganar en Madrid, que es un sitio especial, como lo es también la Gran Vía", dijo Yamanishi, al término de la prueba.

Segundo concluyó el italiano Francesco Fortunato, bronce en los últimos Europeos de Roma, que hizo 40:18, y tercero finalizó el español Diego García Carrera, que registró 40:44 y fue uno de los marchadores más aclamados por la afición española, que también vio entrar en meta Marc Tur, séptimo (42:18), y Álvaro López, octavo (42:26).

En la categoría femenina, la 'reina' en la Gran Vía madrileña fue la Antonella Palmisano, campeona olímpica en 2020 y vigente campeona europea. La italiana, que se retiró en el kilómetro 13 en los Juegos Olímpicos de París y fue sexta junto a Massimo Stano en el relevo mixto, lideró la prueba también desde el principio y entró en meta en 44:02.

Por detrás, segunda a más de un minuto, la ucraniana Mariia Sackaruk (45:03), y tercera la costarricense Noelia Vargas (45:17).

La organización del Gran Premio Internacional Madrid Marcha Silbö Telecom quiso brindar un homenaje al español Álvaro Martín, poseedor de la triple corona de oros (mundial, europea y olímpica), que recibió el cariño del mundo de la marcha y de numerosos aficionados que acudieron a la Gran Vía madrileña y que no dejaron de pedirle fotos y autógrafos. El extremeño, con su habitual cercanía, respondió atendiendo a todos ellos.

"Hoy es un día especial por este reconocimiento y también porque es la primera competición que veo desde fuera tras mi retirada. Me siento bien, satisfecho y realizado", dijo el deportista de Llerena, al que obsequiaron con una placa y fue el encargado de dar el pistoletazo de salida.

Los que no terminaron la prueba fueron el español Paul McGrath y el sueco Perseus Karlstrom, que se retiraron en la primera vuelta, y la española Laura García Caro, que lo hizo en la sexta.

La primera edición de esta competición la ganaron en 2022 la china Shijie Qieyang y Perseus Karlstrom y la segunda la china Jiayu Yang y el italiano Francesco Fortunato. EFE

(foto)