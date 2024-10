Muere a los 94 años la presidenta de la Cámara de Diputados de México e icono de la izquierda Ifigenia Martínez

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de México, Ifigenia Martínez y Hernández, ha fallecido este sábado a los 94 años de edad, apenas unos días después de tomar protesta a Claudia Sheinbaum como primera presidenta del país. "Con profunda tristeza comunico el sensible fallecimiento de la maestra Ifigenia Martínez y Hernández, presidenta de la Cámara de Diputados, información que me ha confirmado su familia. Que descanse en paz tan extraordinaria mujer y sus seres queridos encuentren pronta resignación", ha informado en su cuenta en X el coordinador del grupo parlamentario del partido Morena al que pertenecía Martínez, Ricardo Monreal Ávila. Martínez ha sido una de las figuras femeninas más emblemáticas de la izquierda mexicana. Nació el 16 de junio de 1930 y fue una de las primeras economistas en hacer estudios sobre la desigualdad económica y social en México. Fue licenciada, maestra y doctora en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y fue la primera mexicana que obtuvo una maestría en economía en la Universidad de Harvard, según recoge el diario mexicano 'La Jornada'. En 1950 fue cofundadora de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, se desempeñó como profesora de finanzas públicas en la UNAM de 1957 a 1962. Además ocupó cátedra en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. En 1960 fue nombrada investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y en 1967 fue la primera mujer directora de la Escuela Nacional de Economía de la misma universidad, institución que defendió en 1968 después de que el Ejército ocupara el campus de Ciudad Universitaria de la capital mexicana. Destacó en la lucha por la democratización de México primero como dirigente de la llamada "corriente democrática" del histórico Partido Revolucionario Institucional (PRI), junto a Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, y después como cofundadora del extinto Partido de la Revolución Democrática. Fue elegida como diputada federal en 2024, aunque ya había ocupado ese cargo en 1976, 1994 y 2009. También se desempeñó como senadora entre 1988 y 1991 y entre 2018 y 2024. Asimismo fue integrante de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, de 2016 a 2017. La última aparición pública de Martínez tuvo lugar el 1 de octubre, cuando le impuso la banda presidencial a la presidenta Claudia Sheinbaum, en su calidad de presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, aunque no pudo leer el mensaje que tenía preparado por motivos de saludo. Cuando el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, se retiró la banda presidencial, él y su sucesora tuvieron que ayudar a ponerse de pie a doña Ifi, como era conocida, quien dijo entonces "Híjole, apenas me sostengo".

