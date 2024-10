Elena Tablada, sin miedo a las acciones legales que pueda tomar Javier Ungría

Después de abrir su corazón en 'Me quedo contigo' y asegurar que uno de los motivos fundamentales por los que se rompió su relación con Javier Ungría fue la confesión de este de que tenía manía a su hija Ella, Elena Tablada parece no tener miedo a acciones legales que el empresario podría tomar. Eso es lo que nos ha comentado la diseñadora: "No tengo miedo", ya que tras la emisión del programa siente que "no ha habido ninguna repercusión que a mí me haya podido afectar lo demás. Entonces, de allí para allá, no importa". Además, nos ha explicado que con David Bisbal está "bien, muy bien" ya que tienen una "buena relación" a pesar de los enfrentamientos que tuvo con el cantante tras su sonada separación. En cuanto a las diferencias que ha mantenido con su madre, Elena nos explicaba que forma parte de lo habitual en las relaciones familiares: "Que alguien me diga de todos ustedes quién ha tenido una relación idílica con sus padres, con ambos dos. Todos hemos tenido en algún momento problemas". Tablada ha pretendido "normalizar" ese tipo de problemas, ya que "la vida perfecta no existe y con los padres menos todavía. Entonces, eso es algo que yo quiero normalizar porque yo tengo hijas y en algún momento de la vida voy a tener problemas con ellas, y no pasa nada porque los problemas existen, pero el amor vale mucho más que cualquier problema que tengamos con nuestros padres". Además, nos ha dejado claro que "mi relación con mi madre ha sido buena siempre." ya que son "una piña y somos inseparables. O sea, las mamás cubanas no te permiten no tener una mala relación con ellas. Lo que pasa es que, bueno, pues tienes tus altibajos y las trabajas, y cuando lo trabajas se mejora, y gracias a Dios se mejoró". Y es que, todas esas diferencias que ambas pudieron tener ya están solucionadas porque "las hemos podido arreglar y hemos tenido herramientas que han arreglado mucho nuestras cosas que no entendíamos una de la otra".

